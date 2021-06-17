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Пожар на предприятии во Владимирской области ликвидировали
Пожар на предприятии во Владимирской области ликвидировали - РИА Новости, 17.06.2021
Пожар на предприятии во Владимирской области ликвидировали
Открытое горение на деревообрабатывающем предприятии во Владимирской области, где пострадали двое рабочих, ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:45
2021-06-17T22:45
2021-06-17T22:45
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Открытое горение на деревообрабатывающем предприятии во Владимирской области, где пострадали двое рабочих, ликвидировано, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что два цеха, котельная и продукция горят на площади 9,2 тысячи "квадратов". Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, пожар происходит на территории деревообрабатывающего предприятия "Русский Запад". Двое работников пострадали."В 22.23 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия
Пожар на предприятии во Владимирской области ликвидировали
Открытое горение на деревообрабатывающем предприятии во Владимирской области ликвидировали