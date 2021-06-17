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Пожар на предприятии во Владимирской области ликвидировали

Пожар на предприятии во Владимирской области ликвидировали - РИА Новости, 17.06.2021

Пожар на предприятии во Владимирской области ликвидировали

Открытое горение на деревообрабатывающем предприятии во Владимирской области, где пострадали двое рабочих, ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T22:45

2021-06-17T22:45

2021-06-17T22:45

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимирская область

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Открытое горение на деревообрабатывающем предприятии во Владимирской области, где пострадали двое рабочих, ликвидировано, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что два цеха, котельная и продукция горят на площади 9,2 тысячи "квадратов". Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, пожар происходит на территории деревообрабатывающего предприятия "Русский Запад". Двое работников пострадали."В 22.23 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210430/pozhary-1730634281.html

россия

владимирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия