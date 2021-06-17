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Пожар на птицефабрике в Челябинской области локализовали
Пожар на птицефабрике в Челябинской области локализовали - РИА Новости, 17.06.2021
Пожар на птицефабрике в Челябинской области локализовали
Пожарным удалось локализовать возгорание на птицефабрике в поселке Рощино Сосновского района Челябинской области, которое началось в четверг вечером, сообщил... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T20:17
2021-06-17T20:17
2021-06-17T20:53
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Пожарным удалось локализовать возгорание на птицефабрике в поселке Рощино Сосновского района Челябинской области, которое началось в четверг вечером, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Ранее сообщалось, что в четверг в 18.18 (16.18 мск) поступило сообщение о пожаре в одном из зданий птицефабрики поселка Рощино. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли и внутри здания птичника. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров."Пожарно-спасательные подразделения Челябинского гарнизона продолжают работу по тушению пожара, произошедшего на предприятии… В 21.18 (19.18 мск) пожар на птицефабрике локализован", - говорится в сообщении.Пресс-центр уточняет, что на момент прибытия пожарных происходило горение открытым пламенем кровли цеха по выращиванию птицы.В ведомстве пояснили, что на месте пожара созданы три боевых участка, работают два звена газодымозащитной службы. Пожарная техника установлена на наружный водоисточник – пожарный гидрант, проложены две магистральные линии, добавляется в сообщении.Персонал предприятия самостоятельно покинул опасную зону до прибытия сотрудников МЧС, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-центр.В сообщении говорится, что для установления причины возникновения пожара на место прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, пожар локализован на 3,8 тысячи квадратных метров. На птицефабрике находились более девяти тысяч птиц. Пострадавших нет.
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Пожар на птицефабрике в Челябинской области
Здание птицефабрики загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Челябинской области. Борьбу с огнем ведут 83 человека и 26 единиц техники.
2021-06-17T20:17
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия
Пожар на птицефабрике в Челябинской области локализовали
20:17 17.06.2021 (обновлено: 20:53 17.06.2021)
Пожар на птицефабрике в Челябинской области локализовали
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости.
Пожарным удалось локализовать возгорание на птицефабрике в поселке Рощино Сосновского района Челябинской области
, которое началось в четверг вечером, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что в четверг в 18.18 (16.18 мск) поступило сообщение о пожаре в одном из зданий птицефабрики поселка Рощино. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли и внутри здания птичника. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров.
"Пожарно-спасательные подразделения Челябинского гарнизона продолжают работу по тушению пожара, произошедшего на предприятии… В 21.18 (19.18 мск) пожар на птицефабрике локализован", - говорится в сообщении.
Пресс-центр уточняет, что на момент прибытия пожарных происходило горение открытым пламенем кровли цеха по выращиванию птицы.
В ведомстве пояснили, что на месте пожара созданы три боевых участка, работают два звена газодымозащитной службы. Пожарная техника установлена на наружный водоисточник – пожарный гидрант, проложены две магистральные линии, добавляется в сообщении.
Персонал предприятия самостоятельно покинул опасную зону до прибытия сотрудников МЧС, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-центр.
В сообщении говорится, что для установления причины возникновения пожара на место прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, пожар локализован на 3,8 тысячи квадратных метров. На птицефабрике находились более девяти тысяч птиц. Пострадавших нет.