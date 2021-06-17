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Во Владимирской области загорелись цеха и котельная

Во Владимирской области загорелись цеха и котельная - РИА Новости, 17.06.2021

Во Владимирской области загорелись цеха и котельная

Во Владимирской области на площади 9,2 тысячи "квадратов" горят два цеха, котельная и продукция в производственном здании, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T20:16

2021-06-17T20:16

2021-06-17T21:22

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимирская область

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Во Владимирской области на площади 9,2 тысячи "квадратов" горят два цеха, котельная и продукция в производственном здании, сообщила пресс-служба МЧС России.Отмечается, что сообщение о пожаре в Александровском районе города Струнино по улице Островского, дом 7, поступило в 18.27."По прибытии установлено, что происходит горение в двух цехах, котельной и готовой продукции на предварительно общей площади 9250 квадратных метров", - говорится в сообщении.На место дополнительно следуют 15 единиц техники и 40 человек. Информации о пострадавших не поступало.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, пожар происходит на территории деревообрабатывающего предприятия "Русский Запад". Проводится тушение по рангу №2."Проложена одна магистральная линия от пожарного гидранта, прокладывается вторая от водоема", - сказал он.Двое работников пострадали при пожаре на деревообрабатывающем предприятии во Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20210516/pozhary-1732485275.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия