https://ria.ru/20210617/pozhar-1737342910.html

Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара

Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара - РИА Новости, 17.06.2021

Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара

Центральный районный суд Новосибирска в четверг отправил под домашний арест инженера газовой АЗС Геннадия Киселя, при взрывах и пожаре на которой пострадали 33... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T08:35

2021-06-17T08:35

2021-06-17T08:35

пожар на азс в новосибирске

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 17 июн - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг отправил под домашний арест инженера газовой АЗС Геннадия Киселя, при взрывах и пожаре на которой пострадали 33 человека, сообщает суд."В отношении обвиняемого Киселя Г.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 29 суток, то есть до 14 августа 2021 года", - говорится в сообщении. В суде пояснили, что ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу было оставлено без удовлетворения.В минувшую среду суд на два месяца заключил под стражу директора газовой АЗС Романа Гармидера.В понедельник в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. В облбольнице в настоящее время находятся 16 пострадавших, из них шесть человек в реанимации. Все они, в том числе два ребенка и два сотрудника МЧС, получили ожоги различной степени тяжести.СК по факту пожара с пострадавшими расследует уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По делу в качестве подозреваемых были задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые "не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа".

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/ryazan-1737260438.html

https://ria.ru/20210615/pozhar-1737040519.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия