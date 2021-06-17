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Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара - РИА Новости, 17.06.2021
Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
Центральный районный суд Новосибирска в четверг отправил под домашний арест инженера газовой АЗС Геннадия Киселя, при взрывах и пожаре на которой пострадали 33... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T08:35
2021-06-17T08:35
пожар на азс в новосибирске
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 17 июн - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг отправил под домашний арест инженера газовой АЗС Геннадия Киселя, при взрывах и пожаре на которой пострадали 33 человека, сообщает суд."В отношении обвиняемого Киселя Г.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 29 суток, то есть до 14 августа 2021 года", - говорится в сообщении. В суде пояснили, что ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу было оставлено без удовлетворения.В минувшую среду суд на два месяца заключил под стражу директора газовой АЗС Романа Гармидера.В понедельник в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. В облбольнице в настоящее время находятся 16 пострадавших, из них шесть человек в реанимации. Все они, в том числе два ребенка и два сотрудника МЧС, получили ожоги различной степени тяжести.СК по факту пожара с пострадавшими расследует уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По делу в качестве подозреваемых были задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые "не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа".
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/ryazan-1737260438.html
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пожар на азс в новосибирске, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35 17.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСгоревшая автозаправка в Новосибирске
Сгоревшая автозаправка в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после крупного пожара

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 17 июн - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг отправил под домашний арест инженера газовой АЗС Геннадия Киселя, при взрывах и пожаре на которой пострадали 33 человека, сообщает суд.
"В отношении обвиняемого Киселя Г.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 29 суток, то есть до 14 августа 2021 года", - говорится в сообщении. В суде пояснили, что ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу было оставлено без удовлетворения.
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В понедельник в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. В облбольнице в настоящее время находятся 16 пострадавших, из них шесть человек в реанимации. Все они, в том числе два ребенка и два сотрудника МЧС, получили ожоги различной степени тяжести.
СК по факту пожара с пострадавшими расследует уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По делу в качестве подозреваемых были задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые "не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа".
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