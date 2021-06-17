https://ria.ru/20210617/potolok-1737374614.html

На Чукотке при обрушении потолка в квартире пострадал ребенок

На Чукотке при обрушении потолка в квартире пострадал ребенок - РИА Новости, 17.06.2021

На Чукотке при обрушении потолка в квартире пострадал ребенок

Прокуратура на Чукотке начала проверку информации об обрушении потолка в квартире жилого дома в селе Лорино, в результате которого пострадал ребенок, сообщил... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:16

2021-06-17T12:16

2021-06-17T12:16

чукотский автономный округ

чукотка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Прокуратура на Чукотке начала проверку информации об обрушении потолка в квартире жилого дома в селе Лорино, в результате которого пострадал ребенок, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.В Instagram-аккаунте doskapozorachukotki опубликованы фото из квартиры в селе Лорино. На них видно, что пол усыпан кусками бетона, упавшими с потолка. Также сделаны фото трещин на стенах и на других участках потолка в доме. Автор поста отмечает, что в квартире живет многодетная молодая семья, пострадал ребенок."Прокуратура Чукотского автономного округа организовала проверку по информации, опубликованной в соцсетях по факту получения телесных повреждений малолетним в результате обрушения потолка в квартире жилого дома. В рамках проверочных мероприятий будет установлена степень тяжести полученных ребенком травм, дана оценка действиям уполномоченных органов по соблюдению жилищных прав жителей села", - сообщил собеседник.

чукотский автономный округ

чукотка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотский автономный округ, чукотка, происшествия