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На Чукотке при обрушении потолка в квартире пострадал ребенок
На Чукотке при обрушении потолка в квартире пострадал ребенок - РИА Новости, 17.06.2021
На Чукотке при обрушении потолка в квартире пострадал ребенок
Прокуратура на Чукотке начала проверку информации об обрушении потолка в квартире жилого дома в селе Лорино, в результате которого пострадал ребенок, сообщил... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:16
2021-06-17T12:16
чукотский автономный округ
чукотка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Прокуратура на Чукотке начала проверку информации об обрушении потолка в квартире жилого дома в селе Лорино, в результате которого пострадал ребенок, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.В Instagram-аккаунте doskapozorachukotki опубликованы фото из квартиры в селе Лорино. На них видно, что пол усыпан кусками бетона, упавшими с потолка. Также сделаны фото трещин на стенах и на других участках потолка в доме. Автор поста отмечает, что в квартире живет многодетная молодая семья, пострадал ребенок."Прокуратура Чукотского автономного округа организовала проверку по информации, опубликованной в соцсетях по факту получения телесных повреждений малолетним в результате обрушения потолка в квартире жилого дома. В рамках проверочных мероприятий будет установлена степень тяжести полученных ребенком травм, дана оценка действиям уполномоченных органов по соблюдению жилищных прав жителей села", - сообщил собеседник.
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чукотский автономный округ, чукотка, происшествия
На Чукотке при обрушении потолка в квартире пострадал ребенок
12:16 17.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Прокуратура на Чукотке начала проверку информации об обрушении потолка в квартире жилого дома

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Прокуратура на Чукотке начала проверку информации об обрушении потолка в квартире жилого дома в селе Лорино, в результате которого пострадал ребенок, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.
В Instagram-аккаунте doskapozorachukotki опубликованы фото из квартиры в селе Лорино. На них видно, что пол усыпан кусками бетона, упавшими с потолка. Также сделаны фото трещин на стенах и на других участках потолка в доме. Автор поста отмечает, что в квартире живет многодетная молодая семья, пострадал ребенок.
"Прокуратура Чукотского автономного округа организовала проверку по информации, опубликованной в соцсетях по факту получения телесных повреждений малолетним в результате обрушения потолка в квартире жилого дома. В рамках проверочных мероприятий будет установлена степень тяжести полученных ребенком травм, дана оценка действиям уполномоченных органов по соблюдению жилищных прав жителей села", - сообщил собеседник.
 
Чукотский автономный округЧукоткаПроисшествия
 
 
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