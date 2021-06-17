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В Кремле ответили на вопрос о сроках возвращения российского посла в США

В Кремле ответили на вопрос о сроках возвращения российского посла в США - РИА Новости, 17.06.2021

В Кремле ответили на вопрос о сроках возвращения российского посла в США

Посол России в США Анатолий Антонов, вероятно, на днях прилетит в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:17

2021-06-17T11:17

2021-06-17T11:17

саммит путина и байдена

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов, вероятно, на днях прилетит в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе."Пока нет. Ну на днях, наверное, прилетит", - сказал Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы", говоря о возвращении Антонова в Вашингтон.

https://ria.ru/20210616/posol-1737322719.html

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россия, анатолий антонов, джо байден, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире