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Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63 - РИА Новости, 17.06.2021
Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
Более 60 полицейских пострадали в ходе столкновений в Берлине 16 июня, двое из них обратились за амбулаторной медпомощью, сообщает пресс-служба полиции столицы... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:30
2021-06-17T18:14
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. Более 60 полицейских пострадали в ходе столкновений в Берлине 16 июня, двое из них обратились за амбулаторной медпомощью, сообщает пресс-служба полиции столицы Германии."Вчера в первой половине дня в связи с запланированным осмотром пожарными инспекторами объекта в районе Фридрихсхайн произошли массовые нападения на сотрудников полиции. Всего в ходе вчерашней операции пострадали 63 полицейских. Двое из них были вынуждены уйти с дежурства из-за полученных травм и обратиться в больницу за амбулаторной помощью", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, в среду утром левые радикалы, забаррикадировавшиеся в нежилом доме в районе Фридрихсхайн, оказали сопротивление сотрудникам полиции. Были подожжены самодельные баррикады перед домом, люди в балаклавах атаковали полицейских, забрасывая их бутылками, камнями и петардами. Четыре человека были задержаны, в том числе нарушитель, бросавший камни в полицейский автомобиль и повредивший его.В ночь на четверг и утром во Фридрихсхайне продолжались акции протеста против блокирования полицией дома, занятого левыми радикалами, район усиленно патрулируется полицией, на улице стоят полицейские автобусы. С утра здесь же проходит митинг против действий правоохранителей, в нем участвуют около 50 человек. Акция проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.
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берлин (город)
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Полиция Берлина штурмует дом, где живут леворадикалы
В Берлине полиция пытается выселить из заброшенного дома поселившихся там леворадикалов, те используют пиротехнику и огнетушители, пострадали более 20 силовиков.
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видео, германия, берлин (город), в мире
Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. Более 60 полицейских пострадали в ходе столкновений в Берлине 16 июня, двое из них обратились за амбулаторной медпомощью, сообщает пресс-служба полиции столицы Германии.
2021-06-17T17:30
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Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
17:30 17.06.2021 (обновлено: 18:14 17.06.2021)
 

Число полицейских, пострадавших в столкновениях с леворадикалами в Берлине, возросло до 63

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. Более 60 полицейских пострадали в ходе столкновений в Берлине 16 июня, двое из них обратились за амбулаторной медпомощью, сообщает пресс-служба полиции столицы Германии.
"Вчера в первой половине дня в связи с запланированным осмотром пожарными инспекторами объекта в районе Фридрихсхайн произошли массовые нападения на сотрудников полиции. Всего в ходе вчерашней операции пострадали 63 полицейских. Двое из них были вынуждены уйти с дежурства из-за полученных травм и обратиться в больницу за амбулаторной помощью", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в среду утром левые радикалы, забаррикадировавшиеся в нежилом доме в районе Фридрихсхайн, оказали сопротивление сотрудникам полиции. Были подожжены самодельные баррикады перед домом, люди в балаклавах атаковали полицейских, забрасывая их бутылками, камнями и петардами. Четыре человека были задержаны, в том числе нарушитель, бросавший камни в полицейский автомобиль и повредивший его.
В ночь на четверг и утром во Фридрихсхайне продолжались акции протеста против блокирования полицией дома, занятого левыми радикалами, район усиленно патрулируется полицией, на улице стоят полицейские автобусы. С утра здесь же проходит митинг против действий правоохранителей, в нем участвуют около 50 человек. Акция проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.
 
ГерманияБерлин (город)В мире
 
 
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