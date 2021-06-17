https://ria.ru/20210617/politseyskie-1737442039.html

Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63

Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63 - РИА Новости, 17.06.2021

Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63

Более 60 полицейских пострадали в ходе столкновений в Берлине 16 июня, двое из них обратились за амбулаторной медпомощью, сообщает пресс-служба полиции столицы... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:30

2021-06-17T17:30

2021-06-17T18:14

германия

берлин (город)

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БЕРЛИН, 17 июн — РИА Новости. Более 60 полицейских пострадали в ходе столкновений в Берлине 16 июня, двое из них обратились за амбулаторной медпомощью, сообщает пресс-служба полиции столицы Германии."Вчера в первой половине дня в связи с запланированным осмотром пожарными инспекторами объекта в районе Фридрихсхайн произошли массовые нападения на сотрудников полиции. Всего в ходе вчерашней операции пострадали 63 полицейских. Двое из них были вынуждены уйти с дежурства из-за полученных травм и обратиться в больницу за амбулаторной помощью", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, в среду утром левые радикалы, забаррикадировавшиеся в нежилом доме в районе Фридрихсхайн, оказали сопротивление сотрудникам полиции. Были подожжены самодельные баррикады перед домом, люди в балаклавах атаковали полицейских, забрасывая их бутылками, камнями и петардами. Четыре человека были задержаны, в том числе нарушитель, бросавший камни в полицейский автомобиль и повредивший его.В ночь на четверг и утром во Фридрихсхайне продолжались акции протеста против блокирования полицией дома, занятого левыми радикалами, район усиленно патрулируется полицией, на улице стоят полицейские автобусы. С утра здесь же проходит митинг против действий правоохранителей, в нем участвуют около 50 человек. Акция проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.

германия

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Полиция Берлина штурмует дом, где живут леворадикалы В Берлине полиция пытается выселить из заброшенного дома поселившихся там леворадикалов, те используют пиротехнику и огнетушители, пострадали более 20 силовиков. 2021-06-17T17:30 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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