https://ria.ru/20210617/pogoda-1737363355.html

Сильнейшая волна тепла накроет в ближайшие дни полюсы холода в России

Сильнейшая волна тепла накроет в ближайшие дни полюсы холода в России - РИА Новости, 17.06.2021

Сильнейшая волна тепла накроет в ближайшие дни полюсы холода в России

Превышение климатической нормы на 10-12 градусов прогнозируется в ближайшие пять дней на севере, северо-западе Якутии, местах, которые считались полюсами... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:29

2021-06-17T11:29

2021-06-17T11:29

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Превышение климатической нормы на 10-12 градусов прогнозируется в ближайшие пять дней на севере, северо-западе Якутии, местах, которые считались полюсами холода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый напомнил, что в прошлом году 20 июня был установлен рекорд экстремальной жары для заполярных районов. В Верхоянске температура достигла 38 градусов.Города Верхоянск и Оймякон до последнего времени спорили за звание полюса холода, то есть места, где была зафиксирована самая низкая температура на Земле. Однако, в конце 2020 года Всемирная метеорологическая организация пришла к выводу после анализа данных за 30-летний период, что полюс холода Северного полушария находится в Гренландии.Ранее в Гидрометцентре сообщили о том, что Центральный федеральный округ ждет первая летняя волна тепла, но аномалия будет около пяти градусов.

https://ria.ru/20210617/pogoda-1737328522.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество