Сильнейшая волна тепла накроет в ближайшие дни полюсы холода в России
Вильфанд анонсировал превышение климатической нормы на 10-12 градусов в полюсах холода в Якутии
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Превышение климатической нормы на 10-12 градусов прогнозируется в ближайшие пять дней на севере, северо-западе Якутии, местах, которые считались полюсами холода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Наиболее значимая волна тепла в Якутии. В Якутске с 17 июня температура на 5 градусов выше нормы, но самые высокие аномалии до 10-12 градусов на севере, северо-западе Якутии. Это Верхоянск, Оймякон, Батагай. Температура до 26-30 градусов, что очень много для этих регионов. Вся ближайшая пятидневка будет с такими аномалиями", - сказал Вильфанд.
Ученый напомнил, что в прошлом году 20 июня был установлен рекорд экстремальной жары для заполярных районов. В Верхоянске температура достигла 38 градусов.
Города Верхоянск и Оймякон до последнего времени спорили за звание полюса холода, то есть места, где была зафиксирована самая низкая температура на Земле. Однако, в конце 2020 года Всемирная метеорологическая организация пришла к выводу после анализа данных за 30-летний период, что полюс холода Северного полушария находится в Гренландии.
Ранее в Гидрометцентре сообщили о том, что Центральный федеральный округ ждет первая летняя волна тепла, но аномалия будет около пяти градусов.