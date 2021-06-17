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Сильнейшая волна тепла накроет в ближайшие дни полюсы холода в России
Сильнейшая волна тепла накроет в ближайшие дни полюсы холода в России - РИА Новости, 17.06.2021
Сильнейшая волна тепла накроет в ближайшие дни полюсы холода в России
Превышение климатической нормы на 10-12 градусов прогнозируется в ближайшие пять дней на севере, северо-западе Якутии, местах, которые считались полюсами... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:29
2021-06-17T11:29
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Превышение климатической нормы на 10-12 градусов прогнозируется в ближайшие пять дней на севере, северо-западе Якутии, местах, которые считались полюсами холода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый напомнил, что в прошлом году 20 июня был установлен рекорд экстремальной жары для заполярных районов. В Верхоянске температура достигла 38 градусов.Города Верхоянск и Оймякон до последнего времени спорили за звание полюса холода, то есть места, где была зафиксирована самая низкая температура на Земле. Однако, в конце 2020 года Всемирная метеорологическая организация пришла к выводу после анализа данных за 30-летний период, что полюс холода Северного полушария находится в Гренландии.Ранее в Гидрометцентре сообщили о том, что Центральный федеральный округ ждет первая летняя волна тепла, но аномалия будет около пяти градусов.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Сильнейшая волна тепла накроет в ближайшие дни полюсы холода в России
11:29 17.06.2021
 
© РИА Новости / Журавлёв В. / Перейти в фотобанкОбелиск "Полюс холода" в Оймяконе
Обелиск Полюс холода в Оймяконе - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Журавлёв В.
Перейти в фотобанк

Вильфанд анонсировал превышение климатической нормы на 10-12 градусов в полюсах холода в Якутии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Превышение климатической нормы на 10-12 градусов прогнозируется в ближайшие пять дней на севере, северо-западе Якутии, местах, которые считались полюсами холода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Наиболее значимая волна тепла в Якутии. В Якутске с 17 июня температура на 5 градусов выше нормы, но самые высокие аномалии до 10-12 градусов на севере, северо-западе Якутии. Это Верхоянск, Оймякон, Батагай. Температура до 26-30 градусов, что очень много для этих регионов. Вся ближайшая пятидневка будет с такими аномалиями", - сказал Вильфанд.
Ученый напомнил, что в прошлом году 20 июня был установлен рекорд экстремальной жары для заполярных районов. В Верхоянске температура достигла 38 градусов.
Города Верхоянск и Оймякон до последнего времени спорили за звание полюса холода, то есть места, где была зафиксирована самая низкая температура на Земле. Однако, в конце 2020 года Всемирная метеорологическая организация пришла к выводу после анализа данных за 30-летний период, что полюс холода Северного полушария находится в Гренландии.
Ранее в Гидрометцентре сообщили о том, что Центральный федеральный округ ждет первая летняя волна тепла, но аномалия будет около пяти градусов.
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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