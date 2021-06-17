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Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов - РИА Новости, 17.06.2021
Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
Облачная погода без осадков и до 26 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T07:56
2021-06-17T07:56
2021-06-17T07:56
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 26 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, температурный фон окажется на 3 градуса выше многолетней климатической нормы. Ветер 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
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россия, погода, евгений тишковец, день россии, москва, общество
Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
Синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в четверг