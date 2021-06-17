https://ria.ru/20210617/pogoda-1737328522.html

Вильфанд предупредил о первой волне аномальной жары в Европейской России

Вильфанд предупредил о первой волне аномальной жары в Европейской России - РИА Новости, 17.06.2021

Вильфанд предупредил о первой волне аномальной жары в Европейской России

Аномально жаркая погода с температурой до 32 градусов придет в Центральный федеральный округ в субботу и продержится до вторника, таким образом в регионе... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T00:18

2021-06-17T00:18

2021-06-17T09:59

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день россии

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аномально жаркая погода с температурой до 32 градусов придет в Центральный федеральный округ в субботу и продержится до вторника, таким образом в регионе прогнозируется первая волна тепла в 2021 году, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам Вильфанда, в эти дни температура будет на шесть-семь градусов выше нормы, причем начиная с субботы она будет держаться на пять градусов выше средних значений не менее пяти дней.Синоптик пояснил, что такая высокая температура является значительным отклонением. "До середины следующей недели резкого похолодания не прогнозируется. Потом будет понижение температуры до 27 градусов", - добавил он.Ранее Гидрометцентр уже фиксировал в Центральной России превышение средних значений температуры на пять-семь градусов, но этот период не был столь длительным.

https://ria.ru/20210616/pogoda-1737177564.html

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