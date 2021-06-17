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Вильфанд предупредил о первой волне аномальной жары в Европейской России
Вильфанд предупредил о первой волне аномальной жары в Европейской России - РИА Новости, 17.06.2021
Вильфанд предупредил о первой волне аномальной жары в Европейской России
Аномально жаркая погода с температурой до 32 градусов придет в Центральный федеральный округ в субботу и продержится до вторника, таким образом в регионе... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T00:18
2021-06-17T09:59
россия
погода
день россии
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аномально жаркая погода с температурой до 32 градусов придет в Центральный федеральный округ в субботу и продержится до вторника, таким образом в регионе прогнозируется первая волна тепла в 2021 году, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам Вильфанда, в эти дни температура будет на шесть-семь градусов выше нормы, причем начиная с субботы она будет держаться на пять градусов выше средних значений не менее пяти дней.Синоптик пояснил, что такая высокая температура является значительным отклонением. "До середины следующей недели резкого похолодания не прогнозируется. Потом будет понижение температуры до 27 градусов", - добавил он.Ранее Гидрометцентр уже фиксировал в Центральной России превышение средних значений температуры на пять-семь градусов, но этот период не был столь длительным.
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россия, погода, день россии, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Вильфанд предупредил о первой волне аномальной жары в Европейской России
00:18 17.06.2021 (обновлено: 09:59 17.06.2021)
 
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Молодые люди идут по Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Гидрометцентре предупредили о первой волне аномальной жары в центре Европейской России

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аномально жаркая погода с температурой до 32 градусов придет в Центральный федеральный округ в субботу и продержится до вторника, таким образом в регионе прогнозируется первая волна тепла в 2021 году, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень близко к этому (температура в ЦФО будет близка к самым жарким значениям лета - ред.). Ситуация такова, что в субботу температура будет в центре Европейской России около 30 градусов, а с воскресенья уже за 30 градусов. Средняя температура будет 27—32, такие температуры сохранятся в понедельник и во вторник.", - отметил он.

По словам Вильфанда, в эти дни температура будет на шесть-семь градусов выше нормы, причем начиная с субботы она будет держаться на пять градусов выше средних значений не менее пяти дней.
Синоптик пояснил, что такая высокая температура является значительным отклонением. "До середины следующей недели резкого похолодания не прогнозируется. Потом будет понижение температуры до 27 градусов", - добавил он.
Ранее Гидрометцентр уже фиксировал в Центральной России превышение средних значений температуры на пять-семь градусов, но этот период не был столь длительным.
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