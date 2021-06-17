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В Подмосковье число госпитализаций пациентов выросло на 70% за неделю

В Подмосковье число госпитализаций пациентов выросло на 70% за неделю - РИА Новости, 17.06.2021

В Подмосковье число госпитализаций пациентов выросло на 70% за неделю

Система здравоохранения Подмосковья в последнюю неделю испытывает колоссальную нагрузку: в два раза увеличилось количество вызовов скорой помощи, госпитализация РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:07

2021-06-17T15:07

2021-06-17T15:07

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

патриот

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Система здравоохранения Подмосковья в последнюю неделю испытывает колоссальную нагрузку: в два раза увеличилось количество вызовов скорой помощи, госпитализация пациентов возросла на 70%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."В два раза увеличилось количество вызовов скорой помощи. Госпитализация пациентов возросла на 70%", - говорится в сообщении.Отмечается, что всё больше госпитализируются пациенты в возрасте от 30 до 50 лет. Открываются дополнительные койки в медицинских организациях. Совместно с Минобороны РФ разворачивается инфекционный госпиталь в "Патриоте"."По постановлению главного государственного санитарного врача по Московской области необходимо привить около 1 миллиона граждан, работающих в сферах, чьи сотрудники подлежат вакцинации", - следует из сообщения.Также в пресс-службе рассказали, что для этого региональным минздравом создана вся необходимая инфраструктура, работает 430 пунктов вакцинации: 226 в стационарных поликлинниках, 25 - в мобильных комплексах, 112 - в торговых центрах и 67 - в МФЦ."В регион регулярно поступают вакцины в необходимом количестве. На данный момент в медицинских организациях имеется более 190 тысяч доз вакцин ("Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"). Для удобства с 17 июня 2021 года у организаций и предприятий с численностью более 50 сотрудников будет возможность подать заявку на приезд мобильного пункта вакцинации МЗ МО через сайт", - рассказали в пресс-службе.Контроль за прохождением вакцинации в организациях будет осуществляться через региональный портал госуслуг, с автоматической сверкой данных о вакцинированных и переболевших сотрудниках через федеральный электронный регистр, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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