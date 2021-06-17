https://ria.ru/20210617/podmoskove-1737409802.html
В Подмосковье число госпитализаций пациентов выросло на 70% за неделю
В Подмосковье число госпитализаций пациентов выросло на 70% за неделю - РИА Новости, 17.06.2021
В Подмосковье число госпитализаций пациентов выросло на 70% за неделю
Система здравоохранения Подмосковья в последнюю неделю испытывает колоссальную нагрузку: в два раза увеличилось количество вызовов скорой помощи, госпитализация РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:07
2021-06-17T15:07
2021-06-17T15:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
патриот
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758537_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_4d878cc56014dedd76f5b1ff7660ac3a.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Система здравоохранения Подмосковья в последнюю неделю испытывает колоссальную нагрузку: в два раза увеличилось количество вызовов скорой помощи, госпитализация пациентов возросла на 70%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."В два раза увеличилось количество вызовов скорой помощи. Госпитализация пациентов возросла на 70%", - говорится в сообщении.Отмечается, что всё больше госпитализируются пациенты в возрасте от 30 до 50 лет. Открываются дополнительные койки в медицинских организациях. Совместно с Минобороны РФ разворачивается инфекционный госпиталь в "Патриоте"."По постановлению главного государственного санитарного врача по Московской области необходимо привить около 1 миллиона граждан, работающих в сферах, чьи сотрудники подлежат вакцинации", - следует из сообщения.Также в пресс-службе рассказали, что для этого региональным минздравом создана вся необходимая инфраструктура, работает 430 пунктов вакцинации: 226 в стационарных поликлинниках, 25 - в мобильных комплексах, 112 - в торговых центрах и 67 - в МФЦ."В регион регулярно поступают вакцины в необходимом количестве. На данный момент в медицинских организациях имеется более 190 тысяч доз вакцин ("Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"). Для удобства с 17 июня 2021 года у организаций и предприятий с численностью более 50 сотрудников будет возможность подать заявку на приезд мобильного пункта вакцинации МЗ МО через сайт", - рассказали в пресс-службе.Контроль за прохождением вакцинации в организациях будет осуществляться через региональный портал госуслуг, с автоматической сверкой данных о вакцинированных и переболевших сотрудниках через федеральный электронный регистр, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758537_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_d2a7cecdd80d9ec28193ca1dd43ca0a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, патриот, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье число госпитализаций пациентов выросло на 70% за неделю
В Подмосковье за неделю удвоилось число вызовов скорой, госпитализация пазиентов выросла на 70%
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Система здравоохранения Подмосковья
в последнюю неделю испытывает колоссальную нагрузку: в два раза увеличилось количество вызовов скорой помощи, госпитализация пациентов возросла на 70%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В два раза увеличилось количество вызовов скорой помощи. Госпитализация пациентов возросла на 70%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всё больше госпитализируются пациенты в возрасте от 30 до 50 лет. Открываются дополнительные койки в медицинских организациях. Совместно с Минобороны РФ разворачивается инфекционный госпиталь в "Патриоте
".
"По постановлению главного государственного санитарного врача по Московской области необходимо привить около 1 миллиона граждан, работающих в сферах, чьи сотрудники подлежат вакцинации", - следует из сообщения.
Также в пресс-службе рассказали, что для этого региональным минздравом создана вся необходимая инфраструктура, работает 430 пунктов вакцинации: 226 в стационарных поликлинниках, 25 - в мобильных комплексах, 112 - в торговых центрах и 67 - в МФЦ.
"В регион регулярно поступают вакцины в необходимом количестве. На данный момент в медицинских организациях имеется более 190 тысяч доз вакцин ("Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"). Для удобства с 17 июня 2021 года у организаций и предприятий с численностью более 50 сотрудников будет возможность подать заявку на приезд мобильного пункта вакцинации МЗ МО через сайт", - рассказали в пресс-службе.
Контроль за прохождением вакцинации в организациях будет осуществляться через региональный портал госуслуг, с автоматической сверкой данных о вакцинированных и переболевших сотрудниках через федеральный электронный регистр, подчеркнули в пресс-службе ведомства.