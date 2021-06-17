В Кремле рассказали, как шла подготовка к встрече Путина и Байдена
10:57 17.06.2021 (обновлено: 10:59 17.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
В Кремле рассказали, что встрече Путина и Байдена предшествовала длительная подготовка
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Саммиту РФ-США, который прошёл в среду, предшествовала длительная подготовка, с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий, но он прошел скорее со знаком плюс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"День, действительно, вчера был чрезвычайно напряжённый, в особенности для президента Путина. Изрядно пришлось поработать, этому предшествовала длительная подготовка, причём мы знаем, что не только с российской стороны, но и с американской. Мы с самого начала предостерегали от завышенных ожидании в связи с этим саммитом, но сейчас можем сказать, что, в первую очередь, основываясь на оценке президента, то что, прошёл он скорее со знаком плюс",- сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.