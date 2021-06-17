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В Кремле рассказали, как шла подготовка к встрече Путина и Байдена

В Кремле рассказали, как шла подготовка к встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

В Кремле рассказали, как шла подготовка к встрече Путина и Байдена

Саммиту РФ-США, который прошёл в среду, предшествовала длительная подготовка, с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий, но он прошел скорее со... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:57

2021-06-17T10:57

2021-06-17T10:59

саммит путина и байдена

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Саммиту РФ-США, который прошёл в среду, предшествовала длительная подготовка, с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий, но он прошел скорее со знаком плюс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."День, действительно, вчера был чрезвычайно напряжённый, в особенности для президента Путина. Изрядно пришлось поработать, этому предшествовала длительная подготовка, причём мы знаем, что не только с российской стороны, но и с американской. Мы с самого начала предостерегали от завышенных ожидании в связи с этим саммитом, но сейчас можем сказать, что, в первую очередь, основываясь на оценке президента, то что, прошёл он скорее со знаком плюс",- сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210617/sammit-1737343230.html

россия

женева (город)

сша

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, в мире