https://ria.ru/20210617/pensionerka-1737347419.html

В Бийске пенсионерка, устав ждать дорожников, сама нарисовала "зебру"

В Бийске пенсионерка, устав ждать дорожников, сама нарисовала "зебру" - РИА Новости, 17.06.2021

В Бийске пенсионерка, устав ждать дорожников, сама нарисовала "зебру"

Прокуратура Бийска организовала проверку в связи с публикациями в соцсетях и СМИ о том, что местная пенсионерка, устав ждать дорожников, сама нарисовала "зебру" РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T09:43

2021-06-17T09:43

2021-06-17T09:43

бийск

алтайский край

ломоносов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

НОВОСИБИРСК, 17 июн - РИА Новости. Прокуратура Бийска организовала проверку в связи с публикациями в соцсетях и СМИ о том, что местная пенсионерка, устав ждать дорожников, сама нарисовала "зебру" на дороге."Прокуратурой города Бийска инициирована проверка соблюдения органом местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в связи с размещенными в СМИ публикациями по самостоятельному обновлению жительницей города дорожной разметки на перекрестке улиц Ломоносова и Пугачева", - говорится в сообщении прокуратуры Алтайского края.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина самостоятельно "обновляет" дорожную разметку на переходе."Нанесение горизонтальной разметки является одним из основных мероприятий по организации дорожного движения и должно выполняться в целях поддержания надлежащего эксплуатационного состояния автомобильной дороги и обеспечения безопасности дорожного движения", - отметили в прокуратуре.По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20210616/ballonchik-1737159261.html

https://ria.ru/20210614/ufa-1736922983.html

бийск

алтайский край

ломоносов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бийск, алтайский край, ломоносов