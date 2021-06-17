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В Бийске пенсионерка, устав ждать дорожников, сама нарисовала "зебру"
В Бийске пенсионерка, устав ждать дорожников, сама нарисовала "зебру" - РИА Новости, 17.06.2021
В Бийске пенсионерка, устав ждать дорожников, сама нарисовала "зебру"
Прокуратура Бийска организовала проверку в связи с публикациями в соцсетях и СМИ о том, что местная пенсионерка, устав ждать дорожников, сама нарисовала "зебру" РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:43
2021-06-17T09:43
2021-06-17T09:43
бийск
алтайский край
ломоносов
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НОВОСИБИРСК, 17 июн - РИА Новости. Прокуратура Бийска организовала проверку в связи с публикациями в соцсетях и СМИ о том, что местная пенсионерка, устав ждать дорожников, сама нарисовала "зебру" на дороге."Прокуратурой города Бийска инициирована проверка соблюдения органом местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в связи с размещенными в СМИ публикациями по самостоятельному обновлению жительницей города дорожной разметки на перекрестке улиц Ломоносова и Пугачева", - говорится в сообщении прокуратуры Алтайского края.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина самостоятельно "обновляет" дорожную разметку на переходе."Нанесение горизонтальной разметки является одним из основных мероприятий по организации дорожного движения и должно выполняться в целях поддержания надлежащего эксплуатационного состояния автомобильной дороги и обеспечения безопасности дорожного движения", - отметили в прокуратуре.По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.
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бийск, алтайский край, ломоносов
В Бийске пенсионерка, устав ждать дорожников, сама нарисовала "зебру"
Прокуратура в Бийске проверит историю с пенсионеркой, нарисовавшей "зебру" на дороге