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Туризм
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В Париже вновь заработал Disneyland спустя восемь месяцев после закрытия
В Париже вновь заработал Disneyland спустя восемь месяцев после закрытия - РИА Новости, 17.06.2021
В Париже вновь заработал Disneyland спустя восемь месяцев после закрытия
Парк развлечений Disneyland в Париже в четверг вновь открыл свои двери для посетителей при соблюдении строгого санитарного протокола. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:16
2021-06-17T16:16
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ПАРИЖ, 17 июн — РИА Новости. Парк развлечений Disneyland в Париже в четверг вновь открыл свои двери для посетителей при соблюдении строгого санитарного протокола."Сегодня большой день! Всем добро пожаловать!" — говорится в сообщении парижского Disneyland в Twitter.Парк будет работать при строгом соблюдении санитарных мер, в частности, посетители в обязательном порядке должны носить маску на территории развлекательного комплекса.Отмечается, что отель при парке — Disney's Hotel New York — The Art of Marvel — откроется 21 июня.В июле 2020 года парижский Disneyland получил возможность возобновить работу после четырех месяцев закрытия. Однако посетители парка развлечений должны были придерживаться строгих правил: ношение масок и бронирование билетов онлайн стали обязательными, объятия с диснеевскими героями были временно запрещены. Кроме того, руководство открывшегося парка развлечений решило ограничить количество посетителей ежедневно.Тем не менее, 29 октября парк вновь закрылся в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом во Франции.
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новости культуры, коронавирус covid-19, туризм, disneyland, туристы, новости - туризм, франция, париж
В Париже вновь заработал Disneyland спустя восемь месяцев после закрытия
16:16 17.06.2021
 
© Depositphotos Диснейленд в Париже
 Диснейленд в Париже - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Depositphotos

Парижский Disneyland спустя восемь месяцев после закрытия вновь начал принимать гостей

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 июн — РИА Новости. Парк развлечений Disneyland в Париже в четверг вновь открыл свои двери для посетителей при соблюдении строгого санитарного протокола.
"Сегодня большой день! Всем добро пожаловать!" — говорится в сообщении парижского Disneyland в Twitter.
Парк будет работать при строгом соблюдении санитарных мер, в частности, посетители в обязательном порядке должны носить маску на территории развлекательного комплекса.
Отмечается, что отель при парке — Disney's Hotel New York — The Art of Marvel — откроется 21 июня.
В июле 2020 года парижский Disneyland получил возможность возобновить работу после четырех месяцев закрытия. Однако посетители парка развлечений должны были придерживаться строгих правил: ношение масок и бронирование билетов онлайн стали обязательными, объятия с диснеевскими героями были временно запрещены. Кроме того, руководство открывшегося парка развлечений решило ограничить количество посетителей ежедневно.
Тем не менее, 29 октября парк вновь закрылся в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом во Франции.
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