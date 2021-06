https://ria.ru/20210617/parizh-1737397769.html

В Париже вновь заработал Disneyland спустя восемь месяцев после закрытия

В Париже вновь заработал Disneyland спустя восемь месяцев после закрытия - РИА Новости, 17.06.2021

В Париже вновь заработал Disneyland спустя восемь месяцев после закрытия

Парк развлечений Disneyland в Париже в четверг вновь открыл свои двери для посетителей при соблюдении строгого санитарного протокола. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:16

2021-06-17T16:16

2021-06-17T16:16

новости культуры

туризм

коронавирус covid-19

туризм

disneyland

туристы

новости - туризм

франция

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151628/62/1516286271_0:207:2000:1332_1920x0_80_0_0_3f899225afc9ae8ca1fe24032709ba18.jpg

ПАРИЖ, 17 июн — РИА Новости. Парк развлечений Disneyland в Париже в четверг вновь открыл свои двери для посетителей при соблюдении строгого санитарного протокола."Сегодня большой день! Всем добро пожаловать!" — говорится в сообщении парижского Disneyland в Twitter.Парк будет работать при строгом соблюдении санитарных мер, в частности, посетители в обязательном порядке должны носить маску на территории развлекательного комплекса.Отмечается, что отель при парке — Disney's Hotel New York — The Art of Marvel — откроется 21 июня.В июле 2020 года парижский Disneyland получил возможность возобновить работу после четырех месяцев закрытия. Однако посетители парка развлечений должны были придерживаться строгих правил: ношение масок и бронирование билетов онлайн стали обязательными, объятия с диснеевскими героями были временно запрещены. Кроме того, руководство открывшегося парка развлечений решило ограничить количество посетителей ежедневно.Тем не менее, 29 октября парк вновь закрылся в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом во Франции.

https://ria.ru/20210609/frantsiya-1736282794.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус covid-19, туризм, disneyland, туристы, новости - туризм, франция, париж