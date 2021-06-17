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Распространение коронавируса
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Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых работников в Москве
Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых работников в Москве - РИА Новости, 17.06.2021
Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых работников в Москве
Основанием для отстранения непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий от работы без сохранения зарплаты станут требования столичного... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:48
2021-06-17T21:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Основанием для отстранения непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий от работы без сохранения зарплаты станут требования столичного Роспотребнадзора, уточнил в беседе с РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Накануне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины. В Московской области приняли аналогичное решение."Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого", — сказал Миронов.Он указал, что, если предприятия не смогут соблюсти эти требования, к ним могут применить санкции.При этом он добавил, что сама компания может не допускать невакцинированного сотрудника к работе и не платить ему до тех пор, пока он не выполнит требования Роспотребнадзора.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье)
Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых работников в Москве
19:48 17.06.2021 (обновлено: 21:14 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых работников в Москве без зарплаты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Основанием для отстранения непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий от работы без сохранения зарплаты станут требования столичного Роспотребнадзора, уточнил в беседе с РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Накануне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины. В Московской области приняли аналогичное решение.
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"Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого", — сказал Миронов.
Он указал, что, если предприятия не смогут соблюсти эти требования, к ним могут применить санкции.
При этом он добавил, что сама компания может не допускать невакцинированного сотрудника к работе и не платить ему до тех пор, пока он не выполнит требования Роспотребнадзора.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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