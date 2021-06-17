https://ria.ru/20210617/otstranenie-1737477696.html

Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых работников в Москве

Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых работников в Москве - РИА Новости, 17.06.2021

Омбудсмен уточнил данные об отстранении непривитых работников в Москве

Основанием для отстранения непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий от работы без сохранения зарплаты станут требования столичного... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:48

2021-06-17T19:48

2021-06-17T21:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572993325_0:129:2462:1514_1920x0_80_0_0_9a0729e5637325faa7d89c8e85574417.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Основанием для отстранения непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий от работы без сохранения зарплаты станут требования столичного Роспотребнадзора, уточнил в беседе с РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Накануне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны привиться двумя компонентами вакцины. В Московской области приняли аналогичное решение."Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого", — сказал Миронов.Он указал, что, если предприятия не смогут соблюсти эти требования, к ним могут применить санкции.При этом он добавил, что сама компания может не допускать невакцинированного сотрудника к работе и не платить ему до тех пор, пока он не выполнит требования Роспотребнадзора.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/kovid-1737475034.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье)