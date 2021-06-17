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В США рассказали, что нужно для налаживания отношений с Россией

В США рассказали, что нужно для налаживания отношений с Россией - РИА Новости, 17.06.2021

В США рассказали, что нужно для налаживания отношений с Россией

Регулярные контакты руководства России и США привели бы к улучшению отношений между странами, без них встреча в Женеве глав РФ и США Владимира Путина и Джо... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T02:00

2021-06-17T02:00

2021-06-17T02:00

саммит путина и байдена

россия

вашингтон

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Регулярные контакты руководства России и США привели бы к улучшению отношений между странами, без них встреча в Женеве глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена останется лишь "позированием для фотографов", считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.По словам политолога, встреча двух лидеров - "это первый шаг". В США есть те, кто хотел бы видеть более конфронтационный подход, вернуться к отношениям периода холодной войны, полагает Косгроув. "Личный разговор между двумя лидерами может переориентировать отношения таким образом, чтобы исключить новую холодную войну", - добавил он.Эффект от встречи проявится не сразу, уверен эксперт. "Если есть усилия, приложенные для поиска областей взаимного интереса, установления контактов между коллегами в соответствующих госструктурах, это может быть весьма продуктивно, даже если результата не будет прямо сразу", - сказал он.От санкций против РФ Байден не откажется, считает ученый. По его мнению, этому помешают внутри самих США те, кто убежден во вмешательстве России в выборы. Байден в нынешней ситуации представляется скорее "лицом организации", чем тем, кто может единолично принимать решения, сказал Косгроув. "Прогресс, который мы скорее всего увидим, будет касаться конкретных проблем", - отметил политолог.Визовая "услуга за услугу"Возобновление выдачи американских виз в РФ может произойти по результатам "простой сделки", новости об этом могут появиться в ближайшие дни, добавил он. "Есть простая сделка, которая принесет пользу обеим сторонам в этом вопросе. Вполне возможно, что это станет одним из результатов нынешней встречи, о котором будет объявлено через несколько дней", - сказал Косгроув.Политолог позитивно оценил информацию о возвращении послов в столицы, таким же было бы и восстановление работы большего количества консульств. "Что до визового вопроса, то он касается ограничения на набор иностранных граждан, которое российское правительство наложило на некоторые страны. Кажется, это одна из тех областей, в которых речь слегка идет об услуге за услугу. США не отправляют много дипломатов за границу для консульских работ, они решают эту проблему наймом иностранных граждан. Поэтому запрет дал Америке возможность ограничить выдачу виз россиянам, не делая этого явным образом", - заявил эксперт.Он добавил, что надо учитывать и ограничения, связанные с пандемией.Образы для медиаКосгроув отметил, что президенты РФ и США по-разному подошли к работе с прессой по итогам саммита: у Байдена был список людей, которым дана возможность спросить - типичный подход новой администрации США, а Путин если и имел какую-то схему рассадки, но ответил по более широкому кругу вопросов. Байден придерживается сценария, потому что есть немало историй, когда он говорил что-то слету, и это приводило не к тому результату, который ожидался, сказал политолог.Как отметил Косгроув, у лидеров разный подход к общению с прессой, потому что различались задачи и цели. "Байден был упакован как президент, иностранный лидер для внутренней аудитории вплоть до солнцезащитных очков. Это было удачное использование визуальных эффектов для внутреннего рынка США, и он явно работал над сюжетом "возвращения Америки", чтобы дать прямой отпор Трампу и убедить скептически настроенных иностранцев", - сказал ученый.Путин, по его словам, предстал современным лидером. "Он не был похож ни на авторитарного, ни на советского лидера. Вместо этого он выглядел как лидер страны. Учитывая то, как американские СМИ изображают господина Путина, представить его как типичного мирового лидера - это разумное маркетинговое решение", - уверен он.Как полагает эксперт, совместную пресс-конференцию трудно было провести именно поэтому: у каждого президента была своя аудитория и свои цели.

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

https://ria.ru/20210617/ryabkov-1737328690.html

россия

вашингтон

женева (город)

сша

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"Так далеко не дошли" – Путин о "красных линиях" Президент РФ Владимир Путин заявил, что в переговорах с американским лидером Джо Байденом по вопросам о "красных линиях" лидеры стран не дошли так далеко, чтобы что-то делить. 2021-06-17T02:00 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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