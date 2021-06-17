https://ria.ru/20210617/opera-1737486850.html

Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах в России

Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах в России - РИА Новости, 17.06.2021

Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах в России

Компания Opera после решения Роскомнадзора об ограничении использования сервиса Opera VPN заявила, что приостанавливает поддержку сервисов VPN в своих браузерах РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T21:01

2021-06-17T21:01

2021-06-17T21:01

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Компания Opera после решения Роскомнадзора об ограничении использования сервиса Opera VPN заявила, что приостанавливает поддержку сервисов VPN в своих браузерах в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории Российской Федерации в той форме, в которой она оказывалась ранее", - заявили в компании.В Opera отметили, что этот предупредительный шаг позволит ей "и впредь оставаться приверженной конфиденциальности и безопасности" пользователей.Роскомнадзор сообщил ранее в четверг, что ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN с 17 июня "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту". Как уточняло ведомство, ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.

https://ria.ru/20210310/prilozheniya-1600666532.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии