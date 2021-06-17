https://ria.ru/20210617/opera-1737486850.html
Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах в России
Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах в России - РИА Новости, 17.06.2021
Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах в России
Компания Opera после решения Роскомнадзора об ограничении использования сервиса Opera VPN заявила, что приостанавливает поддержку сервисов VPN в своих браузерах РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T21:01
2021-06-17T21:01
2021-06-17T21:01
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Компания Opera после решения Роскомнадзора об ограничении использования сервиса Opera VPN заявила, что приостанавливает поддержку сервисов VPN в своих браузерах в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории Российской Федерации в той форме, в которой она оказывалась ранее", - заявили в компании.В Opera отметили, что этот предупредительный шаг позволит ей "и впредь оставаться приверженной конфиденциальности и безопасности" пользователей.Роскомнадзор сообщил ранее в четверг, что ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN с 17 июня "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту". Как уточняло ведомство, ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.
https://ria.ru/20210310/prilozheniya-1600666532.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах в России
Компания Opera приостановила поддержку сервисов VPN в браузерах в России