Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20210617/omsk-1737389386.html
Доходы бюджета Омской области за три года выросли в полтора раза
Доходы бюджета Омской области за три года выросли в полтора раза - РИА Новости, 17.06.2021
Доходы бюджета Омской области за три года выросли в полтора раза
Доходы консолидированного бюджета Омской области за три года выросли в полтора раза и в 2020 году составили 132,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:25
2021-06-17T14:07
омская область
александр бурков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737396211_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_4e02301e43c08cd42aefb307dcd173ed.jpg
ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Доходы консолидированного бюджета Омской области за три года выросли в полтора раза и в 2020 году составили 132,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Бурков в отчете перед депутатами законодательного собрания.Бурков в четверг выступил с отчетом о работе регионального правительства за 2020 год. Он отметил, что в прошлом году удалось предотвратить серьезные потери регионального бюджета, сделать это удалось благодаря поддержке федерального центра и оперативным решениям финансово-экономического блока."Доходы консолидированного бюджета с учетом федеральных безвозмездных поступлений составили 132,5 миллиарда рублей. Напомню, что по итогам 2017 года этот показатель был на уровне 87,8 миллиарда рублей. Рост в полтора раза", - сообщил Бурков.По данным портала "Бюджет для граждан", доходы бюджета Омской области запланированы в объеме 111 миллиардов рублей, расходы – 121 миллиард рублей.
https://ria.ru/20210617/investitsii-1737379902.html
https://ria.ru/20210617/biznes-1737353802.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737396211_165:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_3219d4bc55fe49f66110525a10286c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бурков, экономика
Доходы бюджета Омской области за три года выросли в полтора раза
13:25 17.06.2021 (обновлено: 14:07 17.06.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Александр Бурков выступает перед депутатами законодательного собрания
Губернатор Александр Бурков выступает перед депутатами законодательного собрания
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области

Доходы бюджета Омской области выросли в полтора раза и составили 132,5 миллиарда рублей

Читать ria.ru в
ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Доходы консолидированного бюджета Омской области за три года выросли в полтора раза и в 2020 году составили 132,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Бурков в отчете перед депутатами законодательного собрания.
Бурков в четверг выступил с отчетом о работе регионального правительства за 2020 год. Он отметил, что в прошлом году удалось предотвратить серьезные потери регионального бюджета, сделать это удалось благодаря поддержке федерального центра и оперативным решениям финансово-экономического блока.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
12:42Омская область
Омская область на третьем месте в России по темпам роста инвестиций
"Доходы консолидированного бюджета с учетом федеральных безвозмездных поступлений составили 132,5 миллиарда рублей. Напомню, что по итогам 2017 года этот показатель был на уровне 87,8 миллиарда рублей. Рост в полтора раза", - сообщил Бурков.
По данным портала "Бюджет для граждан", доходы бюджета Омской области запланированы в объеме 111 миллиардов рублей, расходы – 121 миллиард рублей.
Омск - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
10:35Омская область
Омская область вошла в десятку по охвату бизнеса мерами поддержки
 
Омская областьАлександр БурковЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
Лента новостейМолния