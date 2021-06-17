https://ria.ru/20210617/omsk-1737389386.html

Доходы бюджета Омской области за три года выросли в полтора раза

Доходы бюджета Омской области за три года выросли в полтора раза - РИА Новости, 17.06.2021

Доходы бюджета Омской области за три года выросли в полтора раза

Доходы консолидированного бюджета Омской области за три года выросли в полтора раза и в 2020 году составили 132,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:25

2021-06-17T13:25

2021-06-17T14:07

омская область

александр бурков

экономика

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ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Доходы консолидированного бюджета Омской области за три года выросли в полтора раза и в 2020 году составили 132,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Бурков в отчете перед депутатами законодательного собрания.Бурков в четверг выступил с отчетом о работе регионального правительства за 2020 год. Он отметил, что в прошлом году удалось предотвратить серьезные потери регионального бюджета, сделать это удалось благодаря поддержке федерального центра и оперативным решениям финансово-экономического блока."Доходы консолидированного бюджета с учетом федеральных безвозмездных поступлений составили 132,5 миллиарда рублей. Напомню, что по итогам 2017 года этот показатель был на уровне 87,8 миллиарда рублей. Рост в полтора раза", - сообщил Бурков.По данным портала "Бюджет для граждан", доходы бюджета Омской области запланированы в объеме 111 миллиардов рублей, расходы – 121 миллиард рублей.

https://ria.ru/20210617/investitsii-1737379902.html

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александр бурков, экономика