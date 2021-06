https://ria.ru/20210617/obuchenie-1737437708.html

ML Space SberCloud признана лучшей в мире платформой машинного обучения

2021-06-17

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Облачная платформа ML Space компании SberCloud (входит в экосистему Сбера), признана лучшей в номинации Data Science Platforms ведущей международной премии IT World Awards 2021, сообщает компания.В жюри премии, которая присуждается за достижения в области ИТ и кибербезопасности во всем мире, входят более 65 представителей и экспертов ведущих международных ИТ-компаний.ML Space также стала серебряным призёром ещё в двух номинациях премии — Artificial Intelligence и Hot Technology of the Year | Artificial Intelligence.ML Space — платформа ML-разработки полного цикла и совместной работы DS-команд над созданием, обучением и развертыванием моделей машинного обучения. Она позволяет оптимизировать процесс обучения моделей, препроцессинга данных и развертывания моделей на высокопроизводительной инфраструктуре (до 1000+ GPU) самого мощного российского суперкомпьютера "Кристофари" для внедрения их в микросервисы, функции и бизнес-приложения."Всего за один год работы AI Сloud, кстати, прошлогоднего лауреата премии, суммарный объём данных, на которых обучались модели (нейросети) на суперкомпьютере "Кристофари", превысил 1 петабайт, а количество GPU-минут, которые использовались при работе с ним, составило более 66 миллионов. Новым шагом развития наших продуктов в области машинного обучения стала инновационная облачная платформа ML Space, которая уже сейчас пользуется популярностью как среди компаний экосистемы Cбера, так и среди других клиентов SberCloud для решения различных коммерческих задач машинного обучения", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.

