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ML Space SberCloud признана лучшей в мире платформой машинного обучения
ML Space SberCloud признана лучшей в мире платформой машинного обучения - РИА Новости, 17.06.2021
ML Space SberCloud признана лучшей в мире платформой машинного обучения
Облачная платформа ML Space компании SberCloud (входит в экосистему Сбера), признана лучшей в номинации Data Science Platforms ведущей международной премии IT... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:08
2021-06-17T17:08
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Облачная платформа ML Space компании SberCloud (входит в экосистему Сбера), признана лучшей в номинации Data Science Platforms ведущей международной премии IT World Awards 2021, сообщает компания.В жюри премии, которая присуждается за достижения в области ИТ и кибербезопасности во всем мире, входят более 65 представителей и экспертов ведущих международных ИТ-компаний.ML Space также стала серебряным призёром ещё в двух номинациях премии — Artificial Intelligence и Hot Technology of the Year | Artificial Intelligence.ML Space — платформа ML-разработки полного цикла и совместной работы DS-команд над созданием, обучением и развертыванием моделей машинного обучения. Она позволяет оптимизировать процесс обучения моделей, препроцессинга данных и развертывания моделей на высокопроизводительной инфраструктуре (до 1000+ GPU) самого мощного российского суперкомпьютера "Кристофари" для внедрения их в микросервисы, функции и бизнес-приложения."Всего за один год работы AI Сloud, кстати, прошлогоднего лауреата премии, суммарный объём данных, на которых обучались модели (нейросети) на суперкомпьютере "Кристофари", превысил 1 петабайт, а количество GPU-минут, которые использовались при работе с ним, составило более 66 миллионов. Новым шагом развития наших продуктов в области машинного обучения стала инновационная облачная платформа ML Space, которая уже сейчас пользуется популярностью как среди компаний экосистемы Cбера, так и среди других клиентов SberCloud для решения различных коммерческих задач машинного обучения", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
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Новости
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353
60
сбер, сбербанк россии, технологии, новости компаний - экономика

ML Space SberCloud признана лучшей в мире платформой машинного обучения

17:08 17.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Сбербанка SberCloud
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Облачная платформа ML Space компании SberCloud (входит в экосистему Сбера), признана лучшей в номинации Data Science Platforms ведущей международной премии IT World Awards 2021, сообщает компания.
В жюри премии, которая присуждается за достижения в области ИТ и кибербезопасности во всем мире, входят более 65 представителей и экспертов ведущих международных ИТ-компаний.
ML Space также стала серебряным призёром ещё в двух номинациях премии — Artificial Intelligence и Hot Technology of the Year | Artificial Intelligence.
ML Space — платформа ML-разработки полного цикла и совместной работы DS-команд над созданием, обучением и развертыванием моделей машинного обучения. Она позволяет оптимизировать процесс обучения моделей, препроцессинга данных и развертывания моделей на высокопроизводительной инфраструктуре (до 1000+ GPU) самого мощного российского суперкомпьютера "Кристофари" для внедрения их в микросервисы, функции и бизнес-приложения.
"Всего за один год работы AI Сloud, кстати, прошлогоднего лауреата премии, суммарный объём данных, на которых обучались модели (нейросети) на суперкомпьютере "Кристофари", превысил 1 петабайт, а количество GPU-минут, которые использовались при работе с ним, составило более 66 миллионов. Новым шагом развития наших продуктов в области машинного обучения стала инновационная облачная платформа ML Space, которая уже сейчас пользуется популярностью как среди компаний экосистемы Cбера, так и среди других клиентов SberCloud для решения различных коммерческих задач машинного обучения", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
SberCloud получил аттестат соответствия требованиям
20 мая, 10:48
SberCloud выходит на рынок физических лиц
 
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