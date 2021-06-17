https://ria.ru/20210617/obuchenie-1737383033.html

Ректор МГУ допустил гибридный формат обучения с 1 сентября

Ректор МГУ допустил гибридный формат обучения с 1 сентября - РИА Новости, 17.06.2021

Ректор МГУ допустил гибридный формат обучения с 1 сентября

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова не исключают гибридного формата обучения с 1 сентября в случае тяжелой эпидситуации с... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:58

2021-06-17T12:58

2021-06-17T13:11

навигатор абитуриента

коронавирус в россии

мгу имени м. в. ломоносова

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова не исключают гибридного формата обучения с 1 сентября в случае тяжелой эпидситуации с коронавирусом, абитуриентам и студентам лучше привиться, чтобы иметь возможность посещать аудитории, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."Хочу еще раз просить вас соблюдать предельную осторожность, быть взрослыми в своих действиях и поступках, с пониманием относиться к усилению профилактических и противоэпидемиологических мер в университете. Я прошу вас не откладывать решение вопроса о вакцинации. Сегодня это самый действенный способ поставить надежную преграду вирусу. Сумма наших решений определяет действительно очень многое. Для всех и каждого из нас", – говорится в обращении Садовничего, распространенном пресс-службой МГУ.Отдельно Садовничий обратился к абитуриентам и их родителям. Он подчеркнул, что формат обучения с 1 сентября будет во многом зависеть от степени коллективной иммунизации."Если это возможно, сделайте прививку. Тогда есть гарантия, что, поступив в университет, в новом учебном году вы зайдете в аудиторию вместе со своими профессорами и однокурсниками. В противном случае, это могут быть дистанционные формы обучения, которые кому-то нравятся меньше", – добавил он.Ректор также акцентировал особое внимание, что при любом формате обучения университет обеспечит всех студентов качественным фундаментальным высшим образованием, полностью соответствующим программе по всем направлениям подготовки.

https://ria.ru/20210617/vaktsina-1737379372.html

https://ria.ru/20210616/vaktsiny-1737298003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, мгу имени м. в. ломоносова, общество