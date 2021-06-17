Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/obuchenie-1737383033.html
Ректор МГУ допустил гибридный формат обучения с 1 сентября
Ректор МГУ допустил гибридный формат обучения с 1 сентября - РИА Новости, 17.06.2021
Ректор МГУ допустил гибридный формат обучения с 1 сентября
В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова не исключают гибридного формата обучения с 1 сентября в случае тяжелой эпидситуации с... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:58
2021-06-17T13:11
навигатор абитуриента
коронавирус в россии
мгу имени м. в. ломоносова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731610485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c003482deafb9678a6a02b23196d4d12.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова не исключают гибридного формата обучения с 1 сентября в случае тяжелой эпидситуации с коронавирусом, абитуриентам и студентам лучше привиться, чтобы иметь возможность посещать аудитории, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."Хочу еще раз просить вас соблюдать предельную осторожность, быть взрослыми в своих действиях и поступках, с пониманием относиться к усилению профилактических и противоэпидемиологических мер в университете. Я прошу вас не откладывать решение вопроса о вакцинации. Сегодня это самый действенный способ поставить надежную преграду вирусу. Сумма наших решений определяет действительно очень многое. Для всех и каждого из нас", – говорится в обращении Садовничего, распространенном пресс-службой МГУ.Отдельно Садовничий обратился к абитуриентам и их родителям. Он подчеркнул, что формат обучения с 1 сентября будет во многом зависеть от степени коллективной иммунизации."Если это возможно, сделайте прививку. Тогда есть гарантия, что, поступив в университет, в новом учебном году вы зайдете в аудиторию вместе со своими профессорами и однокурсниками. В противном случае, это могут быть дистанционные формы обучения, которые кому-то нравятся меньше", – добавил он.Ректор также акцентировал особое внимание, что при любом формате обучения университет обеспечит всех студентов качественным фундаментальным высшим образованием, полностью соответствующим программе по всем направлениям подготовки.
https://ria.ru/20210617/vaktsina-1737379372.html
https://ria.ru/20210616/vaktsiny-1737298003.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731610485_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32302912f3fdab5711045666ec0f31db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, коронавирус в россии, мгу имени м. в. ломоносова, общество
Ректор МГУ допустил гибридный формат обучения с 1 сентября
12:58 17.06.2021 (обновлено: 13:11 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

МГУ допустил гибридный формат обучение в следующем году в случае тяжелой эпидситуации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова не исключают гибридного формата обучения с 1 сентября в случае тяжелой эпидситуации с коронавирусом, абитуриентам и студентам лучше привиться, чтобы иметь возможность посещать аудитории, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.
"Хочу еще раз просить вас соблюдать предельную осторожность, быть взрослыми в своих действиях и поступках, с пониманием относиться к усилению профилактических и противоэпидемиологических мер в университете. Я прошу вас не откладывать решение вопроса о вакцинации. Сегодня это самый действенный способ поставить надежную преграду вирусу. Сумма наших решений определяет действительно очень многое. Для всех и каждого из нас", – говорится в обращении Садовничего, распространенном пресс-службой МГУ.
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
12:40Распространение коронавируса
В "Векторе" рассказали о результатах испытания "ЭпиВакКороны"
Отдельно Садовничий обратился к абитуриентам и их родителям. Он подчеркнул, что формат обучения с 1 сентября будет во многом зависеть от степени коллективной иммунизации.
"Если это возможно, сделайте прививку. Тогда есть гарантия, что, поступив в университет, в новом учебном году вы зайдете в аудиторию вместе со своими профессорами и однокурсниками. В противном случае, это могут быть дистанционные формы обучения, которые кому-то нравятся меньше", – добавил он.
Ректор также акцентировал особое внимание, что при любом формате обучения университет обеспечит всех студентов качественным фундаментальным высшим образованием, полностью соответствующим программе по всем направлениям подготовки.
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 19:34Саммит Путина и Байдена
Путин и Байден "вскользь" упомянули признание вакцин от COVID-19
 
Навигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
Лента новостейМолния