https://ria.ru/20210617/obuchenie-1737383033.html
Ректор МГУ допустил гибридный формат обучения с 1 сентября
Ректор МГУ допустил гибридный формат обучения с 1 сентября - РИА Новости, 17.06.2021
Ректор МГУ допустил гибридный формат обучения с 1 сентября
В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова не исключают гибридного формата обучения с 1 сентября в случае тяжелой эпидситуации с... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:58
2021-06-17T12:58
2021-06-17T13:11
навигатор абитуриента
коронавирус в россии
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова не исключают гибридного формата обучения с 1 сентября в случае тяжелой эпидситуации с коронавирусом, абитуриентам и студентам лучше привиться, чтобы иметь возможность посещать аудитории, заявил ректор вуза Виктор Садовничий."Хочу еще раз просить вас соблюдать предельную осторожность, быть взрослыми в своих действиях и поступках, с пониманием относиться к усилению профилактических и противоэпидемиологических мер в университете. Я прошу вас не откладывать решение вопроса о вакцинации. Сегодня это самый действенный способ поставить надежную преграду вирусу. Сумма наших решений определяет действительно очень многое. Для всех и каждого из нас", – говорится в обращении Садовничего, распространенном пресс-службой МГУ.Отдельно Садовничий обратился к абитуриентам и их родителям. Он подчеркнул, что формат обучения с 1 сентября будет во многом зависеть от степени коллективной иммунизации."Если это возможно, сделайте прививку. Тогда есть гарантия, что, поступив в университет, в новом учебном году вы зайдете в аудиторию вместе со своими профессорами и однокурсниками. В противном случае, это могут быть дистанционные формы обучения, которые кому-то нравятся меньше", – добавил он.Ректор также акцентировал особое внимание, что при любом формате обучения университет обеспечит всех студентов качественным фундаментальным высшим образованием, полностью соответствующим программе по всем направлениям подготовки.
https://ria.ru/20210617/vaktsina-1737379372.html
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, мгу имени м. в. ломоносова, общество
Ректор МГУ допустил гибридный формат обучения с 1 сентября
12:58 17.06.2021 (обновлено: 13:11 17.06.2021)
МГУ допустил гибридный формат обучение в следующем году в случае тяжелой эпидситуации
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова не исключают гибридного формата обучения с 1 сентября в случае тяжелой эпидситуации с коронавирусом, абитуриентам и студентам лучше привиться, чтобы иметь возможность посещать аудитории, заявил ректор вуза Виктор Садовничий
.
"Хочу еще раз просить вас соблюдать предельную осторожность, быть взрослыми в своих действиях и поступках, с пониманием относиться к усилению профилактических и противоэпидемиологических мер в университете. Я прошу вас не откладывать решение вопроса о вакцинации. Сегодня это самый действенный способ поставить надежную преграду вирусу. Сумма наших решений определяет действительно очень многое. Для всех и каждого из нас", – говорится в обращении Садовничего, распространенном пресс-службой МГУ.
Отдельно Садовничий обратился к абитуриентам и их родителям. Он подчеркнул, что формат обучения с 1 сентября будет во многом зависеть от степени коллективной иммунизации.
"Если это возможно, сделайте прививку. Тогда есть гарантия, что, поступив в университет, в новом учебном году вы зайдете в аудиторию вместе со своими профессорами и однокурсниками. В противном случае, это могут быть дистанционные формы обучения, которые кому-то нравятся меньше", – добавил он.
Ректор также акцентировал особое внимание, что при любом формате обучения университет обеспечит всех студентов качественным фундаментальным высшим образованием, полностью соответствующим программе по всем направлениям подготовки.