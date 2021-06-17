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В Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Байденом обмена осужденными
В Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Байденом обмена осужденными - РИА Новости, 17.06.2021
В Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Байденом обмена осужденными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема обмена осужденными между РФ и США не любит публичности и требует тишины. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:03
2021-06-17T11:03
2021-06-17T11:03
саммит путина и байдена
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема обмена осужденными между РФ и США не любит публичности и требует тишины."Тема эта безусловно не любит публичности, и должна дальше прорабатываться в полной тишине", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Песков заявил, что тема обмена заключенными между РФ и США затрагивалась на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, но сверки списков не было."Естественно, сверкой списков никто не занимался, президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный. Тема эта затрагивалась. Президент Путин это подтвердил на пресс-конференции, сказал, что можно поработать в этом направлении", - сказал Песков.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
В Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Байденом обмена осужденными
Песков заявил, что тема обмена осужденными затрагивалась на встрече Путина и Байдена