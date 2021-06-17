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Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, заявил Кулеба
Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, заявил Кулеба - РИА Новости, 18.06.2021
Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-17T23:58
2021-06-18T08:23
россия
дмитрий кулеба
мид украины
нато
джо байден
владимир путин
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. На ней в том числе были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать минские соглашения. Что касается темы вступления Украины в НАТО, она в ходе переговоров затрагивалась "мазком", заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи."Меня не очень интересует обсуждение с Россией вопроса НАТО, потому что там действительно говорить не о чем. Мы понимаем, что РФ всегда будет противостоять этого, мы также понимаем, что мы пройдем этот путь и Украина станет членом Альянса. Россия, безусловно, реальность с которой необходимо считаться, но Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО", - заявил Кулеба в эфире на телеканале "1+1" в четверг.
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, нато, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире
Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, заявил Кулеба
23:58 17.06.2021 (обновлено: 08:23 18.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО

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КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО.
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. На ней в том числе были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать минские соглашения. Что касается темы вступления Украины в НАТО, она в ходе переговоров затрагивалась "мазком", заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи.
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"Меня не очень интересует обсуждение с Россией вопроса НАТО, потому что там действительно говорить не о чем. Мы понимаем, что РФ всегда будет противостоять этого, мы также понимаем, что мы пройдем этот путь и Украина станет членом Альянса. Россия, безусловно, реальность с которой необходимо считаться, но Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО", - заявил Кулеба в эфире на телеканале "1+1" в четверг.
 
РоссияДмитрий КулебаМИД УкраиныНАТОДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
 
 
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