https://ria.ru/20210617/nato-1737497821.html
Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, заявил Кулеба
Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, заявил Кулеба - РИА Новости, 18.06.2021
Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-17T23:58
2021-06-17T23:58
2021-06-18T08:23
россия
дмитрий кулеба
мид украины
нато
джо байден
владимир путин
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. На ней в том числе были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать минские соглашения. Что касается темы вступления Украины в НАТО, она в ходе переговоров затрагивалась "мазком", заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи."Меня не очень интересует обсуждение с Россией вопроса НАТО, потому что там действительно говорить не о чем. Мы понимаем, что РФ всегда будет противостоять этого, мы также понимаем, что мы пройдем этот путь и Украина станет членом Альянса. Россия, безусловно, реальность с которой необходимо считаться, но Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО", - заявил Кулеба в эфире на телеканале "1+1" в четверг.
https://ria.ru/20210616/nato-1737158596.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий кулеба, мид украины, нато, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире
Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, заявил Кулеба
23:58 17.06.2021 (обновлено: 08:23 18.06.2021)
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО