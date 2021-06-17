https://ria.ru/20210617/nato-1737419471.html

В МИД назвали итоги саммита НАТО ожидаемыми

В МИД назвали итоги саммита НАТО ожидаемыми - РИА Новости, 17.06.2021

В МИД назвали итоги саммита НАТО ожидаемыми

Итоги саммита НАТО ожидаемы, альянс сохраняет деструктивный подход в виде "сдерживания и диалога" с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:47

2021-06-17T15:47

2021-06-17T16:13

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Итоги саммита НАТО ожидаемы, альянс сохраняет деструктивный подход в виде "сдерживания и диалога" с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В отношении России альянс по-прежнему пребывает в придуманной реальности, опять мы слышим о каких-то агрессивных действиях России... Позиция блока по России остается застывшей, сохраняется деструктивный, так называемый двойной подход в виде "сдерживания и диалога". Интересно, где у них такое срабатывало", - добавила она.Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

https://ria.ru/20210617/rsmd-1737424136.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, в мире