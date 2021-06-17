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В МИД назвали итоги саммита НАТО ожидаемыми
В МИД назвали итоги саммита НАТО ожидаемыми - РИА Новости, 17.06.2021
В МИД назвали итоги саммита НАТО ожидаемыми
Итоги саммита НАТО ожидаемы, альянс сохраняет деструктивный подход в виде "сдерживания и диалога" с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:47
2021-06-17T15:47
2021-06-17T16:13
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Итоги саммита НАТО ожидаемы, альянс сохраняет деструктивный подход в виде "сдерживания и диалога" с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В отношении России альянс по-прежнему пребывает в придуманной реальности, опять мы слышим о каких-то агрессивных действиях России... Позиция блока по России остается застывшей, сохраняется деструктивный, так называемый двойной подход в виде "сдерживания и диалога". Интересно, где у них такое срабатывало", - добавила она.Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, в мире
В МИД назвали итоги саммита НАТО ожидаемыми
15:47 17.06.2021 (обновлено: 16:13 17.06.2021)
В МИД заявили, что НАТО сохраняет деструктивный подход в виде "сдерживания и диалога" с Москвой
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Итоги саммита НАТО ожидаемы, альянс сохраняет деструктивный подход в виде "сдерживания и диалога" с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти итоги были вполне предсказуемы. Альянс очевидно мечтает о глобальной роли, готовится к соперничеству с Китаем", - сказала Захарова на брифинге.
"В отношении России альянс по-прежнему пребывает в придуманной реальности, опять мы слышим о каких-то агрессивных действиях России... Позиция блока по России остается застывшей, сохраняется деструктивный, так называемый двойной подход в виде "сдерживания и диалога". Интересно, где у них такое срабатывало", - добавила она.
Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.