https://ria.ru/20210617/nalogi-1737413961.html

Путин оценил ситуацию с совершенствованием налоговой системы

Путин оценил ситуацию с совершенствованием налоговой системы - РИА Новости, 17.06.2021

Путин оценил ситуацию с совершенствованием налоговой системы

Каждый компонент налоговой системы должен быть социально справедливым, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:24

2021-06-17T15:24

2021-06-17T15:24

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Каждый компонент налоговой системы должен быть социально справедливым, заявил президент России Владимир Путин."Вы и ваши коллеги, профессионалы своего дела, вы и предлагаете, в практической работе так и происходит, предлагаете решение по совершенствованию нашей налоговой системы, каждой компонент которой должен быть экономически обоснован и с социальной точки зрения справедливый", - сказал Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

https://ria.ru/20210528/nalog-1734634191.html

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2021

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владимир путин, общество