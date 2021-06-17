https://ria.ru/20210617/nalogi-1737413961.html
Путин оценил ситуацию с совершенствованием налоговой системы
Путин оценил ситуацию с совершенствованием налоговой системы - РИА Новости, 17.06.2021
Путин оценил ситуацию с совершенствованием налоговой системы
Каждый компонент налоговой системы должен быть социально справедливым, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:24
2021-06-17T15:24
2021-06-17T15:24
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Каждый компонент налоговой системы должен быть социально справедливым, заявил президент России Владимир Путин."Вы и ваши коллеги, профессионалы своего дела, вы и предлагаете, в практической работе так и происходит, предлагаете решение по совершенствованию нашей налоговой системы, каждой компонент которой должен быть экономически обоснован и с социальной точки зрения справедливый", - сказал Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
https://ria.ru/20210528/nalog-1734634191.html
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владимир путин, общество
Путин оценил ситуацию с совершенствованием налоговой системы
Путин заявил, что каждый компонент налоговой системы должен быть социально справедливым