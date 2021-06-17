РЭЦ: отмена налогов на меры господдержки экспортеров — большой шаг

"Мы регулярно получали сообщения и от региональных центров поддержки экспорта, и от деловых объединений, и от экспортеров напрямую, что они получили бесплатную поддержку, а затем эти меры признавались внереализационными доходами и учитывались при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. В течение нескольких лет РЭЦ поднимал этот вопрос, и вот с поддержкой Минфина, Минэка и комитета по бюджетам и налогам Госдумы этот важный вопрос удалось решить. Такая перенастройка регуляторики в пользу бизнеса – большой шаг в правильном направлении", - передают слова Никишиной в пресс-службе центра.