РЭЦ: отмена налогов на меры господдержки экспортеров — большой шаг
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на ПМЭФ-2021
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Отмена взимания налогов на полученную экспортерами безвозмездную господдержку стала большим шагом в нужном направлении, заявила глава Российского экспортного центра (РЭЦа) Вероника Никишина.
Госдума РФ приняла поправки в Налоговый кодекс, которые освобождают от налогообложения государственные меры поддержки экспортеров. При этом принятые поправки будут действовать ретроспективно – с 1 января 2019 года.
"Мы регулярно получали сообщения и от региональных центров поддержки экспорта, и от деловых объединений, и от экспортеров напрямую, что они получили бесплатную поддержку, а затем эти меры признавались внереализационными доходами и учитывались при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. В течение нескольких лет РЭЦ поднимал этот вопрос, и вот с поддержкой Минфина, Минэка и комитета по бюджетам и налогам Госдумы этот важный вопрос удалось решить. Такая перенастройка регуляторики в пользу бизнеса – большой шаг в правильном направлении", - передают слова Никишиной в пресс-службе центра.
Там также напомнили, что изменения внесены в статьи 217 и 251 Налогового кодекса, в рамках которых доходы от полученных безвозмездно услуг Российского экспортного центра, региональных центров поддержки экспорта, входящих в единую систему продвижения экспорта группы "РЭЦ", а также Корпорации МСП не включаются в налоговую базу для расчета налога на прибыль компаний, а для индивидуальных предпринимателей – для расчета НДФЛ.