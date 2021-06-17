Россиянам рассказали, когда кризис "съест" долларовые накопления
02:17 17.06.2021 (обновлено: 05:04 17.06.2021)
Эксперт предупредил, что инфляция в США "съест" долларовые накопления россиян
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кризис прошлого года пришел не из экономики, но именно оперативными действиями в виде монетарных и фискальных стимулов от центральных банков и правительств был быстро погашен. Итогом явился колоссальный рост корпоративного и государственного долга по всему миру, рассказал агентству “Прайм” управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Только в США монетарных и финансовых стимулов было объявлено и запущено на 7 триллионов долларов. Рост баланса (активов) ФРС составил 3,7 трлн долларов с начала 2020 года. Был лишь вопрос времени, когда данные средства вызовут рост инфляции в мировом масштабе, что мы сейчас и наблюдаем: растут цены на сырьё, продовольствие.
По итогам апреля потребительская инфляция в США составила 4,2% - максимальный уровень за 13 лет.
Экономическая теория прекрасно знает, как бороться с инфляцией – повышением ставки. Однако государственный долг тех же США вырос до 125% от размера экономики – максимальный уровень со времен второй мировой войны. И повышение ставки на уровень выше инфляции, а автоматически приведет к росту расходов бюджета США на обслуживание долга с коэффициентом в 1,3х. А это дополнительный дефицит бюджета как минимум в 3% ВВП.
По мнению Русецкого, для простых потребителей — это значит одно: инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне доходности самых консервативных инструментов — депозитов (0,5-2%) и облигаций инвестиционного уровня (доходность 2-3%), а те кто держит валюту дома под подушкой, пострадают больше других. Депозитчики уже сейчас теряют, имея отрицательную доходность в долларах США.
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