https://ria.ru/20210617/nakopleniya-1737333627.html

Россиянам рассказали, когда кризис "съест" долларовые накопления

Россиянам рассказали, когда кризис "съест" долларовые накопления - РИА Новости, 17.06.2021

Россиянам рассказали, когда кризис "съест" долларовые накопления

Кризис прошлого года пришел не из экономики, но именно оперативными действиями в виде монетарных и фискальных стимулов от центральных банков и правительств был... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T02:17

2021-06-17T02:17

2021-06-17T05:04

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

россия

федеральная резервная система сша

сша

доллар

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727183081_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_21213954a69780ad712a68cdeed99753.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кризис прошлого года пришел не из экономики, но именно оперативными действиями в виде монетарных и фискальных стимулов от центральных банков и правительств был быстро погашен. Итогом явился колоссальный рост корпоративного и государственного долга по всему миру, рассказал агентству “Прайм” управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Только в США монетарных и финансовых стимулов было объявлено и запущено на 7 триллионов долларов. Рост баланса (активов) ФРС составил 3,7 трлн долларов с начала 2020 года. Был лишь вопрос времени, когда данные средства вызовут рост инфляции в мировом масштабе, что мы сейчас и наблюдаем: растут цены на сырьё, продовольствие.По итогам апреля потребительская инфляция в США составила 4,2% - максимальный уровень за 13 лет.Экономическая теория прекрасно знает, как бороться с инфляцией – повышением ставки. Однако государственный долг тех же США вырос до 125% от размера экономики – максимальный уровень со времен второй мировой войны. И повышение ставки на уровень выше инфляции, а автоматически приведет к росту расходов бюджета США на обслуживание долга с коэффициентом в 1,3х. А это дополнительный дефицит бюджета как минимум в 3% ВВП.По мнению Русецкого, для простых потребителей — это значит одно: инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне доходности самых консервативных инструментов — депозитов (0,5-2%) и облигаций инвестиционного уровня (доходность 2-3%), а те кто держит валюту дома под подушкой, пострадают больше других. Депозитчики уже сейчас теряют, имея отрицательную доходность в долларах США.

https://ria.ru/20210613/dollary-1736811225.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, федеральная резервная система сша, сша, доллар, экономика