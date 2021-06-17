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Россиянам рассказали, когда кризис "съест" долларовые накопления
Россиянам рассказали, когда кризис "съест" долларовые накопления - РИА Новости, 17.06.2021
Россиянам рассказали, когда кризис "съест" долларовые накопления
Кризис прошлого года пришел не из экономики, но именно оперативными действиями в виде монетарных и фискальных стимулов от центральных банков и правительств был... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T02:17
2021-06-17T05:04
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
россия
федеральная резервная система сша
сша
доллар
экономика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кризис прошлого года пришел не из экономики, но именно оперативными действиями в виде монетарных и фискальных стимулов от центральных банков и правительств был быстро погашен. Итогом явился колоссальный рост корпоративного и государственного долга по всему миру, рассказал агентству “Прайм” управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Только в США монетарных и финансовых стимулов было объявлено и запущено на 7 триллионов долларов. Рост баланса (активов) ФРС составил 3,7 трлн долларов с начала 2020 года. Был лишь вопрос времени, когда данные средства вызовут рост инфляции в мировом масштабе, что мы сейчас и наблюдаем: растут цены на сырьё, продовольствие.По итогам апреля потребительская инфляция в США составила 4,2% - максимальный уровень за 13 лет.Экономическая теория прекрасно знает, как бороться с инфляцией – повышением ставки. Однако государственный долг тех же США вырос до 125% от размера экономики – максимальный уровень со времен второй мировой войны. И повышение ставки на уровень выше инфляции, а автоматически приведет к росту расходов бюджета США на обслуживание долга с коэффициентом в 1,3х. А это дополнительный дефицит бюджета как минимум в 3% ВВП.По мнению Русецкого, для простых потребителей — это значит одно: инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне доходности самых консервативных инструментов — депозитов (0,5-2%) и облигаций инвестиционного уровня (доходность 2-3%), а те кто держит валюту дома под подушкой, пострадают больше других. Депозитчики уже сейчас теряют, имея отрицательную доходность в долларах США.
https://ria.ru/20210613/dollary-1736811225.html
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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, федеральная резервная система сша, сша, доллар, экономика
Россиянам рассказали, когда кризис "съест" долларовые накопления
02:17 17.06.2021 (обновлено: 05:04 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эксперт предупредил, что инфляция в США "съест" долларовые накопления россиян

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Кризис прошлого года пришел не из экономики, но именно оперативными действиями в виде монетарных и фискальных стимулов от центральных банков и правительств был быстро погашен. Итогом явился колоссальный рост корпоративного и государственного долга по всему миру, рассказал агентству “Прайм” управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Только в США монетарных и финансовых стимулов было объявлено и запущено на 7 триллионов долларов. Рост баланса (активов) ФРС составил 3,7 трлн долларов с начала 2020 года. Был лишь вопрос времени, когда данные средства вызовут рост инфляции в мировом масштабе, что мы сейчас и наблюдаем: растут цены на сырьё, продовольствие.
По итогам апреля потребительская инфляция в США составила 4,2% - максимальный уровень за 13 лет.
Экономическая теория прекрасно знает, как бороться с инфляцией – повышением ставки. Однако государственный долг тех же США вырос до 125% от размера экономики – максимальный уровень со времен второй мировой войны. И повышение ставки на уровень выше инфляции, а автоматически приведет к росту расходов бюджета США на обслуживание долга с коэффициентом в 1,3х. А это дополнительный дефицит бюджета как минимум в 3% ВВП.
По мнению Русецкого, для простых потребителей — это значит одно: инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне доходности самых консервативных инструментов — депозитов (0,5-2%) и облигаций инвестиционного уровня (доходность 2-3%), а те кто держит валюту дома под подушкой, пострадают больше других. Депозитчики уже сейчас теряют, имея отрицательную доходность в долларах США.
Участник акции на улице Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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Финансист научил, на что лучше поменять доллары
 
БКС Мир инвестицийАндрей РусецкийРоссияФедеральная резервная система СШАСШАДолларЭкономика
 
 
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