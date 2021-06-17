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ВТБ Лизинг получил награды HR Tech Award за цифровую трансформацию HR
ВТБ Лизинг получил награды HR Tech Award за цифровую трансформацию HR - РИА Новости, 17.06.2021
ВТБ Лизинг получил награды HR Tech Award за цифровую трансформацию HR
ВТБ Лизинг стал призером премии HR Tech Award "Цифровая пирамида" за достижения в области цифровой трансформации HR, сообщает компания. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:27
2021-06-17T16:27
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВТБ Лизинг стал призером премии HR Tech Award "Цифровая пирамида" за достижения в области цифровой трансформации HR, сообщает компания. Компания получила гран-при в номинации "HR Tech проект года" за обучающий VR-курс для менеджеров по продажам "Первая встреча с клиентом в виртуальной реальности". ВТБ Лизинг также заняла второе место в номинации "HR Tech решение года" за внедрение автоматизированной системы управления кросс-функциональными целями для достижения стратегически значимых инициатив компании. Кроме того, разработка личного кабинета руководителя и сотрудника на базе корпоративного портала, которая позволила оптимизировать более 60% рутинных кадровых операций, удостоена второго места в номинации "HR Tech платформа года"."Нанимать, обучать и мотивировать людей – комплексная, ответственная и вместе с тем творческая работа. Она требует гибкости и нестандартных решений, а в наши дни – еще и технологичного подхода. Развитие цифровых сервисов для сотрудников и клиентов - не просто тренд для нас, а часть стратегии группы ВТБ, поэтому мы активно работаем над внедрением новых современных решений, повышающих эффективность работы компании", - приводится в сообщении комментарий директора по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг Дианы Гринис.Премия HR Tech Award "Цифровая пирамида" учреждена в 2018 году Оргкомитетом Саммита HR-директоров России и СНГ и объединяет несколько номинаций в цифровой сфере, которые являются частью премии за достижения в развитии человеческого капитала "Хрустальная пирамида".
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353
60
россия, втб лизинг, втб, новости компаний - экономика

ВТБ Лизинг получил награды HR Tech Award за цифровую трансформацию HR

16:27 17.06.2021
 
© ВТБ Лизинг/ВконтактеВТБ Лизинг
ВТБ Лизинг
© ВТБ Лизинг/Вконтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВТБ Лизинг стал призером премии HR Tech Award "Цифровая пирамида" за достижения в области цифровой трансформации HR, сообщает компания.
Компания получила гран-при в номинации "HR Tech проект года" за обучающий VR-курс для менеджеров по продажам "Первая встреча с клиентом в виртуальной реальности". ВТБ Лизинг также заняла второе место в номинации "HR Tech решение года" за внедрение автоматизированной системы управления кросс-функциональными целями для достижения стратегически значимых инициатив компании. Кроме того, разработка личного кабинета руководителя и сотрудника на базе корпоративного портала, которая позволила оптимизировать более 60% рутинных кадровых операций, удостоена второго места в номинации "HR Tech платформа года".
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"Нанимать, обучать и мотивировать людей – комплексная, ответственная и вместе с тем творческая работа. Она требует гибкости и нестандартных решений, а в наши дни – еще и технологичного подхода. Развитие цифровых сервисов для сотрудников и клиентов - не просто тренд для нас, а часть стратегии группы ВТБ, поэтому мы активно работаем над внедрением новых современных решений, повышающих эффективность работы компании", - приводится в сообщении комментарий директора по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг Дианы Гринис.
Премия HR Tech Award "Цифровая пирамида" учреждена в 2018 году Оргкомитетом Саммита HR-директоров России и СНГ и объединяет несколько номинаций в цифровой сфере, которые являются частью премии за достижения в развитии человеческого капитала "Хрустальная пирамида".
 
РоссияВТБ ЛизингВТБНовости компаний - Экономика
 
 
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