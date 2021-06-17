https://ria.ru/20210617/nablyudateli-1737375347.html

В Югре обучили более 1700 общественных наблюдателей за осенними выборами

В Югре обучили более 1700 общественных наблюдателей за осенними выборами - РИА Новости, 17.06.2021

В Югре обучили более 1700 общественных наблюдателей за осенними выборами

Более 1700 общественных наблюдателей за выборами различного уровня, намеченными на 19 сентября, обучили в этом году в Ханты-Мансийском автономном округе,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:19

2021-06-17T12:19

2021-06-17T12:19

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

госдума рф

тюменская область

политика

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Более 1700 общественных наблюдателей за выборами различного уровня, намеченными на 19 сентября, обучили в этом году в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила заместитель председателя Общественной палаты Югры Ольга Сидорова.Единый день голосования намечен на 19 сентября. В Югре будут выбирать депутатов Госдумы, регионального и местных парламентов, а также думы Тюменской области. Обучение независимых наблюдателей за выборами в регионе стартовало 21 апреля в каждом муниципальном образовании автономного округа. В программу обучения входили двухдневные семинары, содержащие как глубокий теоретический курс, так и блок моделирования ситуаций на избирательных участках."Это были почти два месяца колоссальной работы, 1745 наблюдателей получили новые знания, во всех муниципалитетах проводились обучения в течение двух дней. Это представители сферы образования, здравоохранения, есть студенты, молодежь, общественники, сотрудники крупных нефтегазовых компаний... Все очень активны", - сказала Сидорова журналистам.По ее словам, в августе общественники планируют провести дополнительные, укороченные образовательные курсы, чтобы закрепить полученные в ходе обучения знания, навыки и обеспечить прозрачность голосования на участках во время осенних выборов."Новация в том, что наблюдатели будут и от партий, и от кандидатов, и от самовыдвиженцев, и от общественности, все нужно будет грамотно соблюсти... Мало регионов, где обучилось настолько профессионально столько наблюдателей. Мы готовы отреагировать на любую ситуацию, даже форс-мажорную", - подчеркнула она.В свою очередь один из тренеров-преподавателей, зампредседателя Общественной палаты Югры Сергей Таньшин уточнил, что готовность наблюдателей за выборами в регионе уже сейчас оценивается в 95%."Мы учили правовым обязанностям наблюдателей во время выборов: как действовать в той или иной ситуации, что необходимо предпринимать, фиксировать или нет какие-то инциденты, учили взаимодействовать наблюдателей с членами избирательных комиссий. Готовность наблюдателей оцениваем в 95%. В августе попытаемся добиться 100-процентного показателя", - добавил он.

https://ria.ru/20210616/rasselenie-1737190223.html

https://ria.ru/20210615/forum-1737032842.html

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, госдума рф, тюменская область, политика