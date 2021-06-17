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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
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В Югре обучили более 1700 общественных наблюдателей за осенними выборами
В Югре обучили более 1700 общественных наблюдателей за осенними выборами - РИА Новости, 17.06.2021
В Югре обучили более 1700 общественных наблюдателей за осенними выборами
Более 1700 общественных наблюдателей за выборами различного уровня, намеченными на 19 сентября, обучили в этом году в Ханты-Мансийском автономном округе,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:19
2021-06-17T12:19
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
госдума рф
тюменская область
политика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Более 1700 общественных наблюдателей за выборами различного уровня, намеченными на 19 сентября, обучили в этом году в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила заместитель председателя Общественной палаты Югры Ольга Сидорова.Единый день голосования намечен на 19 сентября. В Югре будут выбирать депутатов Госдумы, регионального и местных парламентов, а также думы Тюменской области. Обучение независимых наблюдателей за выборами в регионе стартовало 21 апреля в каждом муниципальном образовании автономного округа. В программу обучения входили двухдневные семинары, содержащие как глубокий теоретический курс, так и блок моделирования ситуаций на избирательных участках."Это были почти два месяца колоссальной работы, 1745 наблюдателей получили новые знания, во всех муниципалитетах проводились обучения в течение двух дней. Это представители сферы образования, здравоохранения, есть студенты, молодежь, общественники, сотрудники крупных нефтегазовых компаний... Все очень активны", - сказала Сидорова журналистам.По ее словам, в августе общественники планируют провести дополнительные, укороченные образовательные курсы, чтобы закрепить полученные в ходе обучения знания, навыки и обеспечить прозрачность голосования на участках во время осенних выборов."Новация в том, что наблюдатели будут и от партий, и от кандидатов, и от самовыдвиженцев, и от общественности, все нужно будет грамотно соблюсти... Мало регионов, где обучилось настолько профессионально столько наблюдателей. Мы готовы отреагировать на любую ситуацию, даже форс-мажорную", - подчеркнула она.В свою очередь один из тренеров-преподавателей, зампредседателя Общественной палаты Югры Сергей Таньшин уточнил, что готовность наблюдателей за выборами в регионе уже сейчас оценивается в 95%."Мы учили правовым обязанностям наблюдателей во время выборов: как действовать в той или иной ситуации, что необходимо предпринимать, фиксировать или нет какие-то инциденты, учили взаимодействовать наблюдателей с членами избирательных комиссий. Готовность наблюдателей оцениваем в 95%. В августе попытаемся добиться 100-процентного показателя", - добавил он.
https://ria.ru/20210616/rasselenie-1737190223.html
https://ria.ru/20210615/forum-1737032842.html
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ханты-мансийский автономный округ, госдума рф, тюменская область, политика
В Югре обучили более 1700 общественных наблюдателей за осенними выборами
12:19 17.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

В Югре обучили более 1700 общественных наблюдателей за осенними выборами различного уровня

Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Более 1700 общественных наблюдателей за выборами различного уровня, намеченными на 19 сентября, обучили в этом году в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила заместитель председателя Общественной палаты Югры Ольга Сидорова.
Единый день голосования намечен на 19 сентября. В Югре будут выбирать депутатов Госдумы, регионального и местных парламентов, а также думы Тюменской области. Обучение независимых наблюдателей за выборами в регионе стартовало 21 апреля в каждом муниципальном образовании автономного округа. В программу обучения входили двухдневные семинары, содержащие как глубокий теоретический курс, так и блок моделирования ситуаций на избирательных участках.
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"Это были почти два месяца колоссальной работы, 1745 наблюдателей получили новые знания, во всех муниципалитетах проводились обучения в течение двух дней. Это представители сферы образования, здравоохранения, есть студенты, молодежь, общественники, сотрудники крупных нефтегазовых компаний... Все очень активны", - сказала Сидорова журналистам.
По ее словам, в августе общественники планируют провести дополнительные, укороченные образовательные курсы, чтобы закрепить полученные в ходе обучения знания, навыки и обеспечить прозрачность голосования на участках во время осенних выборов.
"Новация в том, что наблюдатели будут и от партий, и от кандидатов, и от самовыдвиженцев, и от общественности, все нужно будет грамотно соблюсти... Мало регионов, где обучилось настолько профессионально столько наблюдателей. Мы готовы отреагировать на любую ситуацию, даже форс-мажорную", - подчеркнула она.
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В свою очередь один из тренеров-преподавателей, зампредседателя Общественной палаты Югры Сергей Таньшин уточнил, что готовность наблюдателей за выборами в регионе уже сейчас оценивается в 95%.
"Мы учили правовым обязанностям наблюдателей во время выборов: как действовать в той или иной ситуации, что необходимо предпринимать, фиксировать или нет какие-то инциденты, учили взаимодействовать наблюдателей с членами избирательных комиссий. Готовность наблюдателей оцениваем в 95%. В августе попытаемся добиться 100-процентного показателя", - добавил он.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округГосдума РФТюменская областьПолитика
 
 
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