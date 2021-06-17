https://ria.ru/20210617/mishustin-1737462525.html

Мишустин призвал обеспечить готовность здравоохранения к новым вызовам

Мишустин призвал обеспечить готовность здравоохранения к новым вызовам - РИА Новости, 17.06.2021

Мишустин призвал обеспечить готовность здравоохранения к новым вызовам

Важно мониторить ситуацию по коронавирусу в России, чтобы обеспечить полную готовность системы здравоохранения к новым вызовам, заявил глава правительства РФ... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:35

2021-06-17T18:35

2021-06-17T19:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Важно мониторить ситуацию по коронавирусу в России, чтобы обеспечить полную готовность системы здравоохранения к новым вызовам, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Премьер в четверг провел заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил об эпидемиологической обстановке и процессе вакцинации в стране."Очень важно постоянно мониторить ситуацию, чтобы вовремя принимать меры и обеспечить полную готовность нашей системы здравоохранения к новым вызовам. Пожалуйста, продолжайте взаимодействовать с регионами, это очень важно", - обратился Мишустин к министру после его доклада."Очень важно продолжить исследование новых штаммов и, конечно, сделать все необходимое, чтобы не допустить их распространения", - сказал премьер.Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась источником инфекций, бизнес должен это понимать, заявил Мишустин."Сейчас не только в Москве, но во многих регионах - в Московской, Кемеровской областях, на Сахалине - принято решение о проведении обязательной вакцинации не менее 60% работников определенных сфер. Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий. Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции. И рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737453883.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин