https://ria.ru/20210617/medpomosch-1737388725.html

Денис Паслер: Оренбуржье нуждается в новой модели организации медпомощи

Денис Паслер: Оренбуржье нуждается в новой модели организации медпомощи - РИА Новости, 17.06.2021

Денис Паслер: Оренбуржье нуждается в новой модели организации медпомощи

Оренбуржье нуждается в новой модели организации медицинской помощи, чтобы искоренить проблемы, возникающие в здравоохранении региона, цитирует пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:23

2021-06-17T13:23

2021-06-17T13:23

оренбургская область

россия

денис паслер

здоровье - общество

орск

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ОРЕНБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Оренбуржье нуждается в новой модели организации медицинской помощи, чтобы искоренить проблемы, возникающие в здравоохранении региона, цитирует пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера во время ежегодного отчета перед депутатами областного парламента.В своем выступлении Паслер обратил особое внимание на проблемы, часто встречающиеся в небольших районных больницах и сельских пунктах оказания медпомощи.Говоря о решении проблемы, он рассказал, что министерство здравоохранения Оренбуржья во взаимодействии с компанией "Стратеджи Партнерс групп" разработало новую структуру, оптимальную для региона с низкой плотностью населения.В результате решается проблема нехватки медицинских кадров, особенно по "узким" специалистам, упрощается порядок прикрепления и обслуживания пациентов, выработана более логичная и понятная схема организации медицинской помощи, улучшается материально-техническая база.В текущем году регион заключил первую в России концессию именно в сфере первичной медико-санитарной помощи. Новая современная поликлиника будет создана в Промышленном районе Оренбурга в бывшем здании гостиницы "Баку". Она будет оказывать первичную помощь населению по полисам ОМС.

https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736331151.html

россия

орск

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россия, денис паслер, здоровье - общество, орск