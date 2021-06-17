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Оренбургская область
https://ria.ru/20210617/medpomosch-1737388725.html
Денис Паслер: Оренбуржье нуждается в новой модели организации медпомощи
Денис Паслер: Оренбуржье нуждается в новой модели организации медпомощи - РИА Новости, 17.06.2021
Денис Паслер: Оренбуржье нуждается в новой модели организации медпомощи
Оренбуржье нуждается в новой модели организации медицинской помощи, чтобы искоренить проблемы, возникающие в здравоохранении региона, цитирует пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:23
2021-06-17T13:23
оренбургская область
россия
денис паслер
здоровье - общество
орск
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ОРЕНБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Оренбуржье нуждается в новой модели организации медицинской помощи, чтобы искоренить проблемы, возникающие в здравоохранении региона, цитирует пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера во время ежегодного отчета перед депутатами областного парламента.В своем выступлении Паслер обратил особое внимание на проблемы, часто встречающиеся в небольших районных больницах и сельских пунктах оказания медпомощи.Говоря о решении проблемы, он рассказал, что министерство здравоохранения Оренбуржья во взаимодействии с компанией "Стратеджи Партнерс групп" разработало новую структуру, оптимальную для региона с низкой плотностью населения.В результате решается проблема нехватки медицинских кадров, особенно по "узким" специалистам, упрощается порядок прикрепления и обслуживания пациентов, выработана более логичная и понятная схема организации медицинской помощи, улучшается материально-техническая база.В текущем году регион заключил первую в России концессию именно в сфере первичной медико-санитарной помощи. Новая современная поликлиника будет создана в Промышленном районе Оренбурга в бывшем здании гостиницы "Баку". Она будет оказывать первичную помощь населению по полисам ОМС.
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россия, денис паслер, здоровье - общество, орск

Денис Паслер: Оренбуржье нуждается в новой модели организации медпомощи

13:23 17.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ОРЕНБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Оренбуржье нуждается в новой модели организации медицинской помощи, чтобы искоренить проблемы, возникающие в здравоохранении региона, цитирует пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера во время ежегодного отчета перед депутатами областного парламента.
В своем выступлении Паслер обратил особое внимание на проблемы, часто встречающиеся в небольших районных больницах и сельских пунктах оказания медпомощи.
"В условиях пандемии еще острее встали вопросы маломощных районных больниц и городских больниц, не имеющих в своей структуре стационара. Кадровый дисбаланс, плохое состояние материально-технической базы, неэффективное использование оборудования и просроченная кредиторская задолженность. Даже этот неполный перечень - объективная предпосылка для новой модели организации медицинской помощи", - цитирует пресс-служба слова Паслера.
Говоря о решении проблемы, он рассказал, что министерство здравоохранения Оренбуржья во взаимодействии с компанией "Стратеджи Партнерс групп" разработало новую структуру, оптимальную для региона с низкой плотностью населения.
"Проект уже реализуется. Сегодня образованы Восточная, Абдулинская, Соль-Илецкая и Сорочинская межрайонные больницы. В Оренбурге и Орске больницы объединены по профилям – детские, акушерско-гинекологические и взрослые", - сообщил он.
В результате решается проблема нехватки медицинских кадров, особенно по "узким" специалистам, упрощается порядок прикрепления и обслуживания пациентов, выработана более логичная и понятная схема организации медицинской помощи, улучшается материально-техническая база.
В текущем году регион заключил первую в России концессию именно в сфере первичной медико-санитарной помощи. Новая современная поликлиника будет создана в Промышленном районе Оренбурга в бывшем здании гостиницы "Баку". Она будет оказывать первичную помощь населению по полисам ОМС.
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