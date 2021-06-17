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Эксперт рассказал об обмане с "бесплатными" медобследованиями

Эксперт рассказал об обмане с "бесплатными" медобследованиями - РИА Новости, 17.06.2021

Эксперт рассказал об обмане с "бесплатными" медобследованиями

Предложения по телефону пройти "бесплатные" обследования без объяснения подробностей зачастую поступают от сомнительных клиник и "клиник-однодневок". Обычно... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T03:25

2021-06-17T03:25

2021-06-17T03:25

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предложения по телефону пройти "бесплатные" обследования без объяснения подробностей зачастую поступают от сомнительных клиник и "клиник-однодневок". Обычно названия акции или клиники схожи с названиями государственных программ и сервисов, но таковыми на самом деле не являются, рассказывает агентству “Прайм” управляющий директор медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Александр Ориновский.Если вам звонит клиника с любым выгодным предложением, вы можете записать ее название и проверить, есть ли она и ее врачи на крупных сайтах с отзывами о специалистах, а также прочитать мнения других пациентов об этом медучреждении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, общество