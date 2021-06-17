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Эксперт рассказал об обмане с "бесплатными" медобследованиями
Эксперт рассказал об обмане с "бесплатными" медобследованиями - РИА Новости, 17.06.2021
Эксперт рассказал об обмане с "бесплатными" медобследованиями
Предложения по телефону пройти "бесплатные" обследования без объяснения подробностей зачастую поступают от сомнительных клиник и "клиник-однодневок". Обычно... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T03:25
2021-06-17T03:25
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здоровье - общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предложения по телефону пройти "бесплатные" обследования без объяснения подробностей зачастую поступают от сомнительных клиник и "клиник-однодневок". Обычно названия акции или клиники схожи с названиями государственных программ и сервисов, но таковыми на самом деле не являются, рассказывает агентству “Прайм” управляющий директор медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Александр Ориновский.Если вам звонит клиника с любым выгодным предложением, вы можете записать ее название и проверить, есть ли она и ее врачи на крупных сайтах с отзывами о специалистах, а также прочитать мнения других пациентов об этом медучреждении.
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россия, здоровье - общество, общество
Эксперт рассказал об обмане с "бесплатными" медобследованиями
03:25 17.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Эксперт рассказал об обмане с "бесплатными" медобследованиями в частных клиниках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Предложения по телефону пройти "бесплатные" обследования без объяснения подробностей зачастую поступают от сомнительных клиник и "клиник-однодневок". Обычно названия акции или клиники схожи с названиями государственных программ и сервисов, но таковыми на самом деле не являются, рассказывает агентству “Прайм” управляющий директор медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Александр Ориновский.
"Как правило, такие клиники начинают предлагать, навязывать или даже включать без согласования с пациентом дополнительные услуги, за которые потребуют оплаты, под предлогом того, что без них пройденная процедура будет менее эффективной", - объясняет эксперт.
Если вам звонит клиника с любым выгодным предложением, вы можете записать ее название и проверить, есть ли она и ее врачи на крупных сайтах с отзывами о специалистах, а также прочитать мнения других пациентов об этом медучреждении.
 
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