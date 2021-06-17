https://ria.ru/20210617/meditsina-1737433418.html

Китай продвигает традиционную китайскую медицину в борьбе с COVID-19

Китай продвигает традиционную китайскую медицину в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Китай продвигает традиционную китайскую медицину в борьбе с COVID-19

Государственное управление по делам традиционной китайской медицины и фармацевтики КНР на днях опубликовало руководство, которое направлено на всеобъемлющее... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:49

2021-06-17T16:49

2021-06-17T16:49

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МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Государственное управление по делам традиционной китайской медицины и фармацевтики КНР на днях опубликовало руководство, которое направлено на всеобъемлющее проявление роли традиционной китайской медицины (ТКМ) в профилактике и лечении новых и внезапно вспыхнувших инфекционных заболеваний.Документ также направлен на продвижение использования ТКМ в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения.ТКМ сыграла важную роль в борьбе Китая с COVID-19.В руководстве говорится, что управление государственной командой по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ будет усилено, а ее возможности по оказанию экстренной помощи будут расширены.Государственная команда по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ будет разделена на государственную бригаду по профилактике и лечению заболеваний методами ТКМ и государственную бригаду по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ, говорится в документе.Кроме того, также будет создан координационный механизм с Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР для руководства государственной командой по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ, чтобы обеспечить своевременное участие ТКМ в реагировании на новые и внезапно вспыхнувшие инфекционные заболевания.

https://ria.ru/20210615/kitay-1737080029.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, в мире