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Китай продвигает традиционную китайскую медицину в борьбе с COVID-19
Китай продвигает традиционную китайскую медицину в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Китай продвигает традиционную китайскую медицину в борьбе с COVID-19
Государственное управление по делам традиционной китайской медицины и фармацевтики КНР на днях опубликовало руководство, которое направлено на всеобъемлющее... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:49
2021-06-17T16:49
2021-06-17T16:49
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китай
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МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Государственное управление по делам традиционной китайской медицины и фармацевтики КНР на днях опубликовало руководство, которое направлено на всеобъемлющее проявление роли традиционной китайской медицины (ТКМ) в профилактике и лечении новых и внезапно вспыхнувших инфекционных заболеваний.Документ также направлен на продвижение использования ТКМ в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения.ТКМ сыграла важную роль в борьбе Китая с COVID-19.В руководстве говорится, что управление государственной командой по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ будет усилено, а ее возможности по оказанию экстренной помощи будут расширены.Государственная команда по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ будет разделена на государственную бригаду по профилактике и лечению заболеваний методами ТКМ и государственную бригаду по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ, говорится в документе.Кроме того, также будет создан координационный механизм с Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР для руководства государственной командой по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ, чтобы обеспечить своевременное участие ТКМ в реагировании на новые и внезапно вспыхнувшие инфекционные заболевания.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, китай, в мире
МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное".
Государственное управление по делам традиционной китайской медицины и фармацевтики КНР на днях опубликовало руководство, которое направлено на всеобъемлющее проявление роли традиционной китайской медицины (ТКМ) в профилактике и лечении новых и внезапно вспыхнувших инфекционных заболеваний.
Документ также направлен на продвижение использования ТКМ в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения.
ТКМ сыграла важную роль в борьбе Китая
с COVID-19.
В руководстве говорится, что управление государственной командой по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ будет усилено, а ее возможности по оказанию экстренной помощи будут расширены.
Государственная команда по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ будет разделена на государственную бригаду по профилактике и лечению заболеваний методами ТКМ и государственную бригаду по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ, говорится в документе.
Кроме того, также будет создан координационный механизм с Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР для руководства государственной командой по оказанию экстренной медицинской помощи методами ТКМ, чтобы обеспечить своевременное участие ТКМ в реагировании на новые и внезапно вспыхнувшие инфекционные заболевания.