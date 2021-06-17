https://ria.ru/20210617/matkapital-1737422317.html

Красноярские власти продлили действие регионального маткапитала

Красноярские власти продлили действие регионального маткапитала - РИА Новости, 17.06.2021

Красноярские власти продлили действие регионального маткапитала

Депутаты парламента Красноярского края поддержали инициативу губернатора Александра Усса и продлили действие регионального материнского капитала на пять лет -... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:04

2021-06-17T16:04

2021-06-17T16:04

александр усс

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Депутаты парламента Красноярского края поддержали инициативу губернатора Александра Усса и продлили действие регионального материнского капитала на пять лет - до 31 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, соответствующие поправки в закон "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае" приняли сразу в двух чтениях. Ранее срок действия материнского капитала был ограничен концом 2021 года."Положительное действие краевого материнского капитала доказано временем. Если на начало 2011 года, когда был дан старт данной мере поддержки, в регионе проживало чуть более 19 тысяч многодетных семей, то на настоящий момент этот показатель приближается к 41 тысяче. И надеемся, что данная тенденция сохранится и далее", - приводит пресс-служба слова губернатора.В 2021 году размер краевого материнского капитала составляет 153 158 рублей, и эта сумма ежегодно индексируется. По закону, при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка родители имеют право на получение средств из краевого бюджета, которые можно направить на улучшение жилищных условий, покупку транспорта, технических средств реабилитации, инвестировать в образование и прочее."Краевой материнский (семейный) капитал является важной и существенной мерой поддержки, реализуемой в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". За 10 лет почти 49,5 тысячи семей получили сертификаты и смогли полностью или частично ими распорядиться", - отметила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

https://ria.ru/20210615/detsad-1737044136.html

https://ria.ru/20210519/kontrol-1732971489.html

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александр усс, красноярский край, общество