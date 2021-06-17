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Липецкая область
https://ria.ru/20210617/liftozamena-1737449742.html
В Липецке заменят десятки лифтов по программе реформирования ЖКХ
В Липецке заменят десятки лифтов по программе реформирования ЖКХ - РИА Новости, 17.06.2021
В Липецке заменят десятки лифтов по программе реформирования ЖКХ
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для замены трех десятков лифтов в многоквартирных домах,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:54
2021-06-17T17:54
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для замены трех десятков лифтов в многоквартирных домах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, замену лифтов профинансируют из трех источников: более 60% средств выделено из федерального и областного бюджетов, оставшиеся 40% – из средств регионального оператора.Артамонов отметил, что замена лифтового хозяйства позволит улучшить условия проживания более трех тысяч липчан. Новое оборудование должно быть установлено и запущено в текущем году.В целом на софинансирование обновления лифтов российским регионам правительство РФ выделило 750 миллионов рублей. Из федеральной казны может быть компенсировано до 50% стоимости устанавливаемого лифтового оборудования. Финансовая поддержка предоставляется, если лифты соответствуют классу энергетической эффективности не ниже "В" и произведены на территории Российской Федерации.
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игорь артамонов, жкх, липецкая область

В Липецке заменят десятки лифтов по программе реформирования ЖКХ

17:54 17.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЩербинский лифтовый завод
Щербинский лифтовый завод - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для замены трех десятков лифтов в многоквартирных домах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, замену лифтов профинансируют из трех источников: более 60% средств выделено из федерального и областного бюджетов, оставшиеся 40% – из средств регионального оператора.
Артамонов отметил, что замена лифтового хозяйства позволит улучшить условия проживания более трех тысяч липчан. Новое оборудование должно быть установлено и запущено в текущем году.
В целом на софинансирование обновления лифтов российским регионам правительство РФ выделило 750 миллионов рублей. Из федеральной казны может быть компенсировано до 50% стоимости устанавливаемого лифтового оборудования. Финансовая поддержка предоставляется, если лифты соответствуют классу энергетической эффективности не ниже "В" и произведены на территории Российской Федерации.
"Радует, что и дома липчан, и дворовые территории благоустраиваются, и города хорошеют, становятся уютнее. Это обновление планируем и проводим вместе с жителями. Мы и в дальнейшем будем работать с липчанами, совместно принимая решения", – отметил Артамонов.
Гармонь - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 12:25Липецкая область
Фестиваль "Поет гармонь над Битюгом" пройдет в Липецкой области
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖКХЛипецкая область
 
 
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