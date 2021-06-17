https://ria.ru/20210617/liftozamena-1737449742.html

В Липецке заменят десятки лифтов по программе реформирования ЖКХ

В Липецке заменят десятки лифтов по программе реформирования ЖКХ - РИА Новости, 17.06.2021

В Липецке заменят десятки лифтов по программе реформирования ЖКХ

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для замены трех десятков лифтов в многоквартирных домах,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:54

2021-06-17T17:54

2021-06-17T17:54

липецкая область

игорь артамонов

жкх

липецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727167470_0:275:2786:1842_1920x0_80_0_0_1900432fa6c7ce483215188637be1f1b.jpg

ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для замены трех десятков лифтов в многоквартирных домах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, замену лифтов профинансируют из трех источников: более 60% средств выделено из федерального и областного бюджетов, оставшиеся 40% – из средств регионального оператора.Артамонов отметил, что замена лифтового хозяйства позволит улучшить условия проживания более трех тысяч липчан. Новое оборудование должно быть установлено и запущено в текущем году.В целом на софинансирование обновления лифтов российским регионам правительство РФ выделило 750 миллионов рублей. Из федеральной казны может быть компенсировано до 50% стоимости устанавливаемого лифтового оборудования. Финансовая поддержка предоставляется, если лифты соответствуют классу энергетической эффективности не ниже "В" и произведены на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20210615/festival-1737056445.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, жкх, липецкая область