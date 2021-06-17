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В Липецке заменят десятки лифтов по программе реформирования ЖКХ
В Липецке заменят десятки лифтов по программе реформирования ЖКХ - РИА Новости, 17.06.2021
В Липецке заменят десятки лифтов по программе реформирования ЖКХ
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для замены трех десятков лифтов в многоквартирных домах,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:54
2021-06-17T17:54
2021-06-17T17:54
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для замены трех десятков лифтов в многоквартирных домах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, замену лифтов профинансируют из трех источников: более 60% средств выделено из федерального и областного бюджетов, оставшиеся 40% – из средств регионального оператора.Артамонов отметил, что замена лифтового хозяйства позволит улучшить условия проживания более трех тысяч липчан. Новое оборудование должно быть установлено и запущено в текущем году.В целом на софинансирование обновления лифтов российским регионам правительство РФ выделило 750 миллионов рублей. Из федеральной казны может быть компенсировано до 50% стоимости устанавливаемого лифтового оборудования. Финансовая поддержка предоставляется, если лифты соответствуют классу энергетической эффективности не ниже "В" и произведены на территории Российской Федерации.
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игорь артамонов, жкх, липецкая область