https://ria.ru/20210617/lavrov-1737475833.html

Лавров призвал Британию "разгрести завалы" в дипотношениях

Лавров призвал Британию "разгрести завалы" в дипотношениях - РИА Новости, 17.06.2021

Лавров призвал Британию "разгрести завалы" в дипотношениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Британии Домиником Раабом призвал "разгрести завалы" в дипломатических отношениях... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:36

2021-06-17T19:36

2021-06-17T20:24

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Британии Домиником Раабом призвал "разгрести завалы" в дипломатических отношениях относительно работы дипмиссий, заявили в четверг в МИД РФ.Кроме того, Сергей Лавров в телефонном разговоре с Домиником Раабом подчеркнул важность отказа Лондона от необоснованных обвинений в адрес России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе беседы констатировано неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, ответственность за которое целиком лежит на Лондоне. С российской стороны была подчеркнута важность отказа британских официальных лиц от необоснованных, не подкрепленных ни единым фактом обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге, безальтернативность возвращения Лондона в русло уважительного и равноправного общения", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Сергей Лавров указал на то, что "практикуемый англичанами избирательный характер контактов лишь по тем вопросам, которые интересны для Великобритании, в нормальной дипломатической практике неприемлем".Также Сергей Лавров призвал Лондон к конкретным действиям для формирования двусторонней позитивной повестки, сообщает российское внешнеполитическое ведомство."Лавров призвал британскую сторону к ответственному сотрудничеству на основе взаимного учета интересов, а также конкретным действиям для формирования в российско-британском взаимодействии позитивной повестки", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в телефонном разговоре обсудили СВПД, ситуацию вокруг Белоруссии и Украины, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе обмена мнениями по международным вопросам акцент был сделан на проблематике СВПД, ситуации вокруг Белоруссии и на Украине", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Отмечается, что при обсуждении белорусской тематики Лавров указал на непреложность отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны, а также использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз.Также Сергей Лавров и Доминик Раабо обсудили борьбу с коронавирусом, изменение климата и юбилей прибытия в СССР первого Северного конвоя из Великобритании."Состоялся также обмен мнениями по взаимодействию в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и глобальным изменением климата", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Накануне посол Великобритании в РФ Добра Броннерт заявила, что Лондон будет рад видеть Россию на климатической встрече с Глазго в ноябре этого года."Условлено торжественно отметить 80-летний юбилей прибытия в СССР первого Северного конвоя из Великобритании", - указали в МИД России.

https://ria.ru/20210614/velikobritaniya-1736933580.html

https://ria.ru/20210614/putin-1736955768.html

https://ria.ru/20210518/velikobritanii-1732860373.html

белоруссия

россия

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), белоруссия, доминик рааб, борис джонсон, россия, сергей лавров, великобритания, в мире