Захарова ответила на слова президента Латвии о "советском наследии"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова ответила на слова президента Латвии Левитса о "советском наследии"
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Латвии Эгилса Левитса, выразившего опасения относительно вытеснения латышей без знания русского языка на рынке труда, заявив, что это не советское наследие, а евросоюзовское настоящее.
Ранее Левитс выразил опасения относительно вытеснения на рынке труда латышей, не знающих русский язык, в связи с чем настаивает на том, чтобы знание русского в стране требовалось только тогда, когда рабочие обязанности сотрудника связаны с соответствующими зарубежными странами. По его словам, периодически на рынке труда наблюдается дискриминация латышей, если они не говорят по-русски, и "этому советскому наследию необходимо положить конец".
"Хочется ответить господину Левитсу, что это не советское наследие, а ЕС-овское настоящее. Демократия, к которой Латвия так стремилась. Возможно, Рига решила отвлечь внимание общественности от претензий международного сообщества к обеспечивающей системную дискриминацию русскоязычных граждан внутренней политике руководимого им государства. Что называется, "перехватить повестку". Если так, то перехват отменяется", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Как отметила Захарова, о том, что необходимо срочно исправить положение русского языка в республике, говорилось в Заключении по Латвии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, Резолюции Комитета министров Совета Европы о реализации Латвией Рамочной конвенции СЕ о защите национальных меньшинств, Докладе Комиссара по правам человека Совета Европы Миятович.
Она добавила, что критике положение русского языка в стране подвергал и Верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ, по мнению которого полный переход школ нацменьшинств на преподавание на латышском языке "уводит Латвию от сложившейся в стране двуязычной модели образования, хорошо выполнявшей свои функции и основанной на Гаагских рекомендациях о правах нацменьшинств на образование".
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва регулярно напоминает Риге о ее обязательствах по целому ряду международных документов, среди которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Конвенция о правах ребёнка 1989 года и Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 г.
"Видимо, в теории Рига не воспринимает международное право. Но тогда надо идти "от жизни", которая требует признать реальность: русский язык в стране должен иметь положенный ему правовой статус", - добавила Захарова.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного.