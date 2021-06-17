https://ria.ru/20210617/kredit-1737438605.html

Нижегородская область намерена получить несколько бюджетных кредитов

Нижегородская область намерена получить несколько бюджетных кредитов - РИА Новости, 17.06.2021

Нижегородская область намерена получить несколько бюджетных кредитов

Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 61,4 миллиарда рублей, заявил глава... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:13

2021-06-17T17:13

2021-06-17T17:13

нижегородская область

россия

глеб никитин

госдума рф

нижний новгород

владимир путин

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 61,4 миллиарда рублей, заявил глава региона Глеб Никитин.Госдума в июне приняла закон о дополнительной финансовой поддержке регионов России, нормы которого подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина. Закон предусматривает предоставление бюджетных кредитов из бюджета РФ региональным бюджетам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов со сроком погашения не ранее 2036 года включительно и с платой за пользование ими по ставке не более 3% годовых. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, объем таких кредитов составит до 500 миллиардов рублей с предоставлением до 2023 года."Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 61,4 миллиарда рублей сроком на 15 лет с выборкой до конца 2023 года", - сказал Никитин, выступая перед депутатами законодательного собрания региона с отчетом о деятельности областного правительства за 2020 год."В прошлом году правительство области сформировало комплексную программу развития Нижегородской городской агломерации, которая направлена на активизацию экономического потенциала и повышение уровня качества жизни людей. На реализацию проектов, включенных в программу, планируется привлечь в первые 10 лет более 415 миллиардов рублей, из которых почти две трети – средства частных инвесторов и ресурсоснабжающих организаций", - отметил Никитин.В частности, инфраструктурные бюджетные кредиты планируется использовать при редевелопменте исторического центра, в развитии южных территорий города для жилищного строительства с выходом на более 7 миллионов квадратных метров современного жилья, а также вложить в реализацию комплексной реформы системы общественного транспорта. Никитин сообщил, что программа-максимум предусматривает строительство четырех станций метро, замену и приобретение 1000 единиц подвижного состава, строительство и ремонт или замену 121 километра трамвайных путей.Говоря о перспективах развития общественного транспорта в нижегородской агломерации, глава региона подчеркнул, что предстоит дальнейшее обновление подвижного состава и развитие электротранспорта. "В 2020 году на маршруты Нижнего Новгорода вышли 84 новых автобуса большого класса, а до 2030 года планируется приобретение более 500 машин, в том числе для значительного увеличения подвижного состава на линии. Планируется развитие наземного электротранспорта, в том числе городских электричек. В 2020 году за счет введения пересадочного тарифа "60 и 90 минут" пассажиропоток городской электрички, которая состоит из двух линий и объединяет пока только 27 остановочных пунктов, вырос в пять раз", - сказал Никитин.Губернатор Нижегородской области добавил, что в 2021 году запланировано проведение технико-экономического обоснования стоимости капитальных затрат на модернизацию инфраструктуры городского электротранспорта при финансовой поддержке НКО "Фонд развития городов".

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россия, глеб никитин, госдума рф, нижний новгород, владимир путин, экономика