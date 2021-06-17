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Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от МВФ
Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от МВФ - РИА Новости, 17.06.2021
Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от МВФ
Украина получит очередной транш кредита от МВФ, если в стране снова начнет работать НАБУ, будет введена уголовная ответственность за недостоверное и... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:30
2021-06-17T12:30
сергей марченко
министерство финансов украины
мвф
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Украина получит очередной транш кредита от МВФ, если в стране снова начнет работать НАБУ, будет введена уголовная ответственность за недостоверное и несвоевременное декларирование, а также будет принята новая редакция законопроекта по Высшему совету правосудия, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает летом заключения договоренности на уровне персонала (staff level agreement) с МВФ по программе кредитования. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Киев может летом получить по меньшей мере один транш кредита от МВФ."Это три главные вопроса: возобновление работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), возобновление работы Национального агентства по противодействию коррупции, а именно уголовной ответственности за неправдивые декларации и несвоевременную подачу… По Высшему совету правосудия согласована редакция (законопроекта – ред.), проходит комитет, будет голосование и вопрос закрыт", - заявил Марченко в интервью украинскому "Телеканалу 24".По его словам, самый сложный вопрос – это нормальное функционирование НАБУ, сейчас продолжается формирование комиссии по отбору главы этого антикоррупционного ведомства. При этом министр сказал, что существует "большая вероятность", что все эти вопросы будут урегулированы в ближайшее время, поэтому "ничего невыполнимого нет".Вместе с тем Марченко сказал, минфин закрывает все критические потребности финансирования бюджета, заимствуя на внутреннем и внешнем рынках и перевыполняя доходы бюджета. Он также сказал, что в сентябре на госбюджет страны ляжет большая нагрузка, тогда нужно будет выплатить около 3 миллиардов долларов по долгам и обслуживания заимствований.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
https://ria.ru/20210322/kreditor-1602322382.html
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сергей марченко, министерство финансов украины, мвф, киев, украина, в мире
Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от МВФ
12:30 17.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министр финансов Украины заявил, что страна получит новый кредит от МВФ при нескольких условиях

Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Украина получит очередной транш кредита от МВФ, если в стране снова начнет работать НАБУ, будет введена уголовная ответственность за недостоверное и несвоевременное декларирование, а также будет принята новая редакция законопроекта по Высшему совету правосудия, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.
Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает летом заключения договоренности на уровне персонала (staff level agreement) с МВФ по программе кредитования. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Киев может летом получить по меньшей мере один транш кредита от МВФ.
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Премьер Украины назвал МВФ "больше, чем просто кредитором"
"Это три главные вопроса: возобновление работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), возобновление работы Национального агентства по противодействию коррупции, а именно уголовной ответственности за неправдивые декларации и несвоевременную подачу… По Высшему совету правосудия согласована редакция (законопроекта – ред.), проходит комитет, будет голосование и вопрос закрыт", - заявил Марченко в интервью украинскому "Телеканалу 24".
По его словам, самый сложный вопрос – это нормальное функционирование НАБУ, сейчас продолжается формирование комиссии по отбору главы этого антикоррупционного ведомства. При этом министр сказал, что существует "большая вероятность", что все эти вопросы будут урегулированы в ближайшее время, поэтому "ничего невыполнимого нет".
Вместе с тем Марченко сказал, минфин закрывает все критические потребности финансирования бюджета, заимствуя на внутреннем и внешнем рынках и перевыполняя доходы бюджета. Он также сказал, что в сентябре на госбюджет страны ляжет большая нагрузка, тогда нужно будет выплатить около 3 миллиардов долларов по долгам и обслуживания заимствований.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Сергей МарченкоМинистерство финансов УкраиныМВФКиевУкраинаВ мире
 
 
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