https://ria.ru/20210617/kredit-1737377490.html

Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от МВФ

Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от МВФ - РИА Новости, 17.06.2021

Министр финансов Украины назвал условия получения кредита от МВФ

Украина получит очередной транш кредита от МВФ, если в стране снова начнет работать НАБУ, будет введена уголовная ответственность за недостоверное и... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:30

2021-06-17T12:30

2021-06-17T12:30

сергей марченко

министерство финансов украины

мвф

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Украина получит очередной транш кредита от МВФ, если в стране снова начнет работать НАБУ, будет введена уголовная ответственность за недостоверное и несвоевременное декларирование, а также будет принята новая редакция законопроекта по Высшему совету правосудия, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает летом заключения договоренности на уровне персонала (staff level agreement) с МВФ по программе кредитования. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Киев может летом получить по меньшей мере один транш кредита от МВФ."Это три главные вопроса: возобновление работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), возобновление работы Национального агентства по противодействию коррупции, а именно уголовной ответственности за неправдивые декларации и несвоевременную подачу… По Высшему совету правосудия согласована редакция (законопроекта – ред.), проходит комитет, будет голосование и вопрос закрыт", - заявил Марченко в интервью украинскому "Телеканалу 24".По его словам, самый сложный вопрос – это нормальное функционирование НАБУ, сейчас продолжается формирование комиссии по отбору главы этого антикоррупционного ведомства. При этом министр сказал, что существует "большая вероятность", что все эти вопросы будут урегулированы в ближайшее время, поэтому "ничего невыполнимого нет".Вместе с тем Марченко сказал, минфин закрывает все критические потребности финансирования бюджета, заимствуя на внутреннем и внешнем рынках и перевыполняя доходы бюджета. Он также сказал, что в сентябре на госбюджет страны ляжет большая нагрузка, тогда нужно будет выплатить около 3 миллиардов долларов по долгам и обслуживания заимствований.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.

https://ria.ru/20210322/kreditor-1602322382.html

https://ria.ru/20210615/mvf-1737013376.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей марченко, министерство финансов украины, мвф, киев, украина, в мире