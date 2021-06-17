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Кравчук назвал условие для переговоров по Донбассу в Минске
Кравчук назвал условие для переговоров по Донбассу в Минске - РИА Новости, 17.06.2021
Кравчук назвал условие для переговоров по Донбассу в Минске
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что группа может собраться в Минске только в случае проведения... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T22:17
2021-06-17T22:17
алексей резников
ситуация в днр и лнр
леонид кравчук
польша
минск
белоруссия
в мире
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КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что группа может собраться в Минске только в случае проведения демократических президентских выборов в Белоруссии.Ранее Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу. Кроме того, он считает, что переговоры после переноса в другую страну нужно переформатировать, расширить полномочия группы и ввести чиновников высокого ранга. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск."Украинская делегация в Минск не поедет. При всех обстоятельствах. Ну нельзя, чтобы страна, где самопровозглашенный президент применяет репрессивные, диктаторские методы управления, то есть ведет себя так, что должен в истории отвечать за свои действия, такая страна не может в данной ситуации быть площадкой… Если пройдут досрочные выборы, изберут нового президента, - пожалуйста", - заявил Кравчук в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, леонид кравчук, польша, минск, белоруссия, в мире
Кравчук назвал условие для переговоров по Донбассу в Минске
22:17 17.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк

Кравчук назвал условие для переговоров по Донбассу в Минске

Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что группа может собраться в Минске только в случае проведения демократических президентских выборов в Белоруссии.
Ранее Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу. Кроме того, он считает, что переговоры после переноса в другую страну нужно переформатировать, расширить полномочия группы и ввести чиновников высокого ранга. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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Кравчук ответил на слова Суркова о возвращении Украины силой
"Украинская делегация в Минск не поедет. При всех обстоятельствах. Ну нельзя, чтобы страна, где самопровозглашенный президент применяет репрессивные, диктаторские методы управления, то есть ведет себя так, что должен в истории отвечать за свои действия, такая страна не может в данной ситуации быть площадкой… Если пройдут досрочные выборы, изберут нового президента, - пожалуйста", - заявил Кравчук в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".
 
Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид КравчукПольшаМинскБелоруссияВ мире
 
 
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