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В Красноярске на музейной биеннале открылась "Очумелая выставка"
В Красноярске на музейной биеннале открылась "Очумелая выставка" - РИА Новости, 17.06.2021
В Красноярске на музейной биеннале открылась "Очумелая выставка"
На XIV Красноярской музейной биеннале, которую приурочили к Году Германии в России 2020/21, открылась центральная экспозиция — "Очумелая выставка",... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:45
2021-06-17T15:45
2021-06-17T15:45
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На XIV Красноярской музейной биеннале, которую приурочили к Году Германии в России 2020/21, открылась центральная экспозиция — "Очумелая выставка", организованная новосибирским Гёте-Институтом совместно с Музейным центром "Площадь Мира" и куратором Тибо де Ройтером, сообщили в пресс-службе биеннале. Работы, представленные на ней, были придуманы 34 художниками и творческими группами из Берлина. Воплотили их в жизнь, уже в России, по инструкциям сотни мастеров и любителей из Красноярска, тем самым перенеся современное искусство из одной в страны в другую.Организаторы "Очумелой выставки" уверены, несмотря на то, что авторы идей и исполнители — разные люди, многие посетители все равно "воспринимают экспонаты как уникальные авторские объекты ручной работы".По словам устроителей, данная экспозиция — это еще и "иронический ответ" на вопрос, как можно презентовать международную выставку в эпоху глобальной пандемии, когда границы между странами закрыты. "Очумелая выставка" пройдет с 17 по 31 октября 2021 года в Музейном центре "Площадь Мира".
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музеи, россия, биеннале, новосибирск, германия, красноярск, новости культуры, выставки
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На XIV Красноярской музейной биеннале, которую приурочили к Году Германии в России 2020/21, открылась центральная экспозиция — "Очумелая выставка", организованная новосибирским Гёте-Институтом совместно с Музейным центром "Площадь Мира" и куратором Тибо де Ройтером, сообщили в пресс-службе биеннале.
Работы, представленные на ней, были придуманы 34 художниками и творческими группами из Берлина. Воплотили их в жизнь, уже в России, по инструкциям сотни мастеров и любителей из Красноярска, тем самым перенеся современное искусство из одной в страны в другую.
"Удаленный процесс создания арт-объектов отражает реалии художественного производства с момента изобретения реди-мейда в начале XX века и расцвета концептуализма в 1970-х годах", — отмечают в пресс-службе.
Организаторы "Очумелой выставки" уверены, несмотря на то, что авторы идей и исполнители — разные люди, многие посетители все равно "воспринимают экспонаты как уникальные авторские объекты ручной работы".
"Объединяя в себе озорство и мастерство, данная выставка является размышлением о способе передачи идеи, авторском праве и природе авторства", — подчеркивают организаторы смотра.
По словам устроителей, данная экспозиция — это еще и "иронический ответ" на вопрос, как можно презентовать международную выставку в эпоху глобальной пандемии, когда границы между странами закрыты.
"Очумелая выставка" пройдет с 17 по 31 октября 2021 года в Музейном центре "Площадь Мира".