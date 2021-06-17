https://ria.ru/20210617/krasnoyarsk-1737360115.html

В Красноярске на музейной биеннале открылась "Очумелая выставка"

В Красноярске на музейной биеннале открылась "Очумелая выставка" - РИА Новости, 17.06.2021

В Красноярске на музейной биеннале открылась "Очумелая выставка"

На XIV Красноярской музейной биеннале, которую приурочили к Году Германии в России 2020/21, открылась центральная экспозиция — "Очумелая выставка",... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:45

2021-06-17T15:45

2021-06-17T15:45

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На XIV Красноярской музейной биеннале, которую приурочили к Году Германии в России 2020/21, открылась центральная экспозиция — "Очумелая выставка", организованная новосибирским Гёте-Институтом совместно с Музейным центром "Площадь Мира" и куратором Тибо де Ройтером, сообщили в пресс-службе биеннале. Работы, представленные на ней, были придуманы 34 художниками и творческими группами из Берлина. Воплотили их в жизнь, уже в России, по инструкциям сотни мастеров и любителей из Красноярска, тем самым перенеся современное искусство из одной в страны в другую.Организаторы "Очумелой выставки" уверены, несмотря на то, что авторы идей и исполнители — разные люди, многие посетители все равно "воспринимают экспонаты как уникальные авторские объекты ручной работы".По словам устроителей, данная экспозиция — это еще и "иронический ответ" на вопрос, как можно презентовать международную выставку в эпоху глобальной пандемии, когда границы между странами закрыты. "Очумелая выставка" пройдет с 17 по 31 октября 2021 года в Музейном центре "Площадь Мира".

https://ria.ru/20210616/muzey-1737297550.html

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музеи, россия, биеннале, новосибирск, германия, красноярск, новости культуры, выставки