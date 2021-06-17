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Собянин рассказал о заполняемости больниц пациентами с COVID-19
Собянин рассказал о заполняемости больниц пациентами с COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Собянин рассказал о заполняемости больниц пациентами с COVID-19
Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, это соответствует мощности больницы в Коммунарке, сообщил... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T20:11
2021-06-17T20:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коммунарка (москва)
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, это соответствует мощности больницы в Коммунарке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Пять дней назад у нас было около 13 тысяч (коек для лечения пациентов с коронавирусом), и за несколько дней мы все "съели" в ноль. За этот период нарастили еще 3 тысячи коек, и практически каждый день "съедается" по 200-300 коек. За два дня "съедается" мощность такой больницы, как Коммунарка", - сказал мэр в ходе встречи с рестораторами.Он добавил, что если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены "все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19". Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным."Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто: расстелил койки и уложил пациентов - в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей. Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощью. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему", - пояснил Собянин.Мэр уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. "Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям, - временным, но жестким решениям по ограничениям", - заключил Собянин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коммунарка (москва), здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин рассказал о заполняемости больниц пациентами с COVID-19
20:11 17.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собянин сообщил, что около 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются за два дня

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, это соответствует мощности больницы в Коммунарке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Пять дней назад у нас было около 13 тысяч (коек для лечения пациентов с коронавирусом), и за несколько дней мы все "съели" в ноль. За этот период нарастили еще 3 тысячи коек, и практически каждый день "съедается" по 200-300 коек. За два дня "съедается" мощность такой больницы, как Коммунарка", - сказал мэр в ходе встречи с рестораторами.
Он добавил, что если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены "все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19". Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным.
"Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто: расстелил койки и уложил пациентов - в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей. Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощью. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему", - пояснил Собянин.
Мэр уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. "Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям, - временным, но жестким решениям по ограничениям", - заключил Собянин.
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