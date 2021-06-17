https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737490980.html
Попова связала рост числа случаев COVID-19 с нигилизмом в отношении мер
Попова связала рост числа случаев COVID-19 с нигилизмом в отношении мер - РИА Новости, 17.06.2021
Попова связала рост числа случаев COVID-19 с нигилизмом в отношении мер
Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с "тотальным нигилизмом" по отношению к защитных мерам. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T21:58
2021-06-17T21:58
2021-06-17T22:04
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здоровье - общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с "тотальным нигилизмом" по отношению к защитных мерам.Основная часть заболевающих коронавирусом это люди в возрасте от 20 до 49 лет, сообщила Анна Попова."Сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих - это люди от 20 до 49 лет. Вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Глава Роспотребнадзора добавила, что Москва и Подмосковье демонстрируют самый интенсивный ежесуточный прирост коронавируса."Москва и Московская область демонстрируют самый сильный прирост ежесуточной регистрации случаев инфицирования", - сказала Попова в эфире "России 1".Учитывая сложную эпидситуацию по коронавирусу в России, нужно максимально сократить количество контактов, заявила Анна Попова."Учитывая такую ситуацию, нужно максимально сократить количество контактов", — заявила Попова.
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737489974.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
Попова связала рост числа случаев COVID-19 с нигилизмом в отношении мер
21:58 17.06.2021 (обновлено: 22:04 17.06.2021)
Попова связала рост числа случаев COVID-19 с нигилизмом в отношении защитных мер
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
связала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с "тотальным нигилизмом" по отношению к защитных мерам.
"Первое (среди причин роста заболеваемости) - это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса", - рассказала Попова в эфире "России 1".
Основная часть заболевающих коронавирусом это люди в возрасте от 20 до 49 лет, сообщила Анна Попова.
"Сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих - это люди от 20 до 49 лет. Вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".
Глава Роспотребнадзора добавила, что Москва и Подмосковье демонстрируют самый интенсивный ежесуточный прирост коронавируса.
"Москва и Московская область демонстрируют самый сильный прирост ежесуточной регистрации случаев инфицирования", - сказала Попова в эфире "России 1".
Учитывая сложную эпидситуацию по коронавирусу в России, нужно максимально сократить количество контактов, заявила Анна Попова.
"Учитывая такую ситуацию, нужно максимально сократить количество контактов", — заявила Попова.