Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737490980.html
Попова связала рост числа случаев COVID-19 с нигилизмом в отношении мер
Попова связала рост числа случаев COVID-19 с нигилизмом в отношении мер - РИА Новости, 17.06.2021
Попова связала рост числа случаев COVID-19 с нигилизмом в отношении мер
Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с "тотальным нигилизмом" по отношению к защитных мерам. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T21:58
2021-06-17T22:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737203294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed0154d88df05841990d6f696d5a2f02.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с "тотальным нигилизмом" по отношению к защитных мерам.Основная часть заболевающих коронавирусом это люди в возрасте от 20 до 49 лет, сообщила Анна Попова."Сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих - это люди от 20 до 49 лет. Вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Глава Роспотребнадзора добавила, что Москва и Подмосковье демонстрируют самый интенсивный ежесуточный прирост коронавируса."Москва и Московская область демонстрируют самый сильный прирост ежесуточной регистрации случаев инфицирования", - сказала Попова в эфире "России 1".Учитывая сложную эпидситуацию по коронавирусу в России, нужно максимально сократить количество контактов, заявила Анна Попова."Учитывая такую ситуацию, нужно максимально сократить количество контактов", — заявила Попова.
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737489974.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737203294_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_dcf39d399575ad5c20b9a0913d64316d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
Попова связала рост числа случаев COVID-19 с нигилизмом в отношении мер
21:58 17.06.2021 (обновлено: 22:04 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Попова связала рост числа случаев COVID-19 с нигилизмом в отношении защитных мер

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с "тотальным нигилизмом" по отношению к защитных мерам.

"Первое (среди причин роста заболеваемости) - это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса", - рассказала Попова в эфире "России 1".

Основная часть заболевающих коронавирусом это люди в возрасте от 20 до 49 лет, сообщила Анна Попова.
"Сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих - это люди от 20 до 49 лет. Вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".
Объявление о проведении вакцинации в центре госуслуг Мои документы в ЦУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
Вчера, 21:36Распространение коронавируса
Мурашко назвал вакцинацию от COVID-19 задачей каждого россиянина
Глава Роспотребнадзора добавила, что Москва и Подмосковье демонстрируют самый интенсивный ежесуточный прирост коронавируса.
"Москва и Московская область демонстрируют самый сильный прирост ежесуточной регистрации случаев инфицирования", - сказала Попова в эфире "России 1".
Учитывая сложную эпидситуацию по коронавирусу в России, нужно максимально сократить количество контактов, заявила Анна Попова.
"Учитывая такую ситуацию, нужно максимально сократить количество контактов", — заявила Попова.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске произошел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
03:51Роспотребнадзор создаст единую базу данных о мутациях коронавируса
Лента новостейМолния