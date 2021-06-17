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В Кабардино-Балкарии ввели запрет на массовые мероприятия
В Кабардино-Балкарии ввели запрет на массовые мероприятия - РИА Новости, 17.06.2021
В Кабардино-Балкарии ввели запрет на массовые мероприятия
– Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в четверг подписал указ, которым ввел в регионе с 19 июня запрет на проведение массовых мероприятий с участием... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:52
2021-06-17T18:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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НАЛЬЧИК, 17 июн – Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в четверг подписал указ, которым ввел в регионе с 19 июня запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, на дистанционную форму работы переводится не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, соответствующий документ опубликован на сайте руководителя региона.Согласно указу, ограничение в части предельной численности участников мероприятий не распространяется на официальные мероприятия, проводимые по решению государственных органов.Согласно документу, работодателям рекомендуется осуществить перевод не менее 30% работников, включая лиц в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, на дистанционную работу. Исключение сделано лишь для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органов власти и организаций.Указ вступает в силу с 19 июня текущего года.Ранее сообщалось, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом власти КБР планируют ввести ряд ограничений. В регионе около 90% госпитализированных пациентов с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке, заболевание стало протекать тяжелее, в медучреждения поступает больше людей молодого и среднего возраста.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составляет 24 557, выздоровевших – 23 813, скончался с начала пандемии 481 человек. В двух госпиталях получают медицинскую помощь 173 пациента, из них в реанимации 37 человек.
https://ria.ru/20210615/podmoskove-1737054847.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество
В Кабардино-Балкарии ввели запрет на массовые мероприятия
18:52 17.06.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВрио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков
Врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В Кабардино-Балкарии ввели запрет на массовые мероприятия с участием более 50 человек с 19 июня

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НАЛЬЧИК, 17 июн – Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в четверг подписал указ, которым ввел в регионе с 19 июня запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, на дистанционную форму работы переводится не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, соответствующий документ опубликован на сайте руководителя региона.
Согласно указу, ограничение в части предельной численности участников мероприятий не распространяется на официальные мероприятия, проводимые по решению государственных органов.
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Согласно документу, работодателям рекомендуется осуществить перевод не менее 30% работников, включая лиц в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, на дистанционную работу. Исключение сделано лишь для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органов власти и организаций.
Указ вступает в силу с 19 июня текущего года.
Ранее сообщалось, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом власти КБР планируют ввести ряд ограничений. В регионе около 90% госпитализированных пациентов с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке, заболевание стало протекать тяжелее, в медучреждения поступает больше людей молодого и среднего возраста.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составляет 24 557, выздоровевших – 23 813, скончался с начала пандемии 481 человек. В двух госпиталях получают медицинскую помощь 173 пациента, из них в реанимации 37 человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Казбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
 
 
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