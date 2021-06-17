https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737466613.html

В Кабардино-Балкарии ввели запрет на массовые мероприятия

В Кабардино-Балкарии ввели запрет на массовые мероприятия - РИА Новости, 17.06.2021

В Кабардино-Балкарии ввели запрет на массовые мероприятия

– Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в четверг подписал указ, которым ввел в регионе с 19 июня запрет на проведение массовых мероприятий с участием... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:52

2021-06-17T18:52

2021-06-17T18:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

казбек коков

кабардино-балкарская республика (кбр)

здоровье - общество

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НАЛЬЧИК, 17 июн – Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в четверг подписал указ, которым ввел в регионе с 19 июня запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, на дистанционную форму работы переводится не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, соответствующий документ опубликован на сайте руководителя региона.Согласно указу, ограничение в части предельной численности участников мероприятий не распространяется на официальные мероприятия, проводимые по решению государственных органов.Согласно документу, работодателям рекомендуется осуществить перевод не менее 30% работников, включая лиц в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, на дистанционную работу. Исключение сделано лишь для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органов власти и организаций.Указ вступает в силу с 19 июня текущего года.Ранее сообщалось, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом власти КБР планируют ввести ряд ограничений. В регионе около 90% госпитализированных пациентов с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке, заболевание стало протекать тяжелее, в медучреждения поступает больше людей молодого и среднего возраста.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составляет 24 557, выздоровевших – 23 813, скончался с начала пандемии 481 человек. В двух госпиталях получают медицинскую помощь 173 пациента, из них в реанимации 37 человек.

https://ria.ru/20210615/podmoskove-1737054847.html

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737388207.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество