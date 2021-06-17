https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737461599.html

Попова заявила о неизменности пути передачи COVID-19, несмотря на штаммы

Попова заявила о неизменности пути передачи COVID-19, несмотря на штаммы - РИА Новости, 17.06.2021

Попова заявила о неизменности пути передачи COVID-19, несмотря на штаммы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что путь передачи коронавируса остается неизменным, он воздушно-капельный, вне зависимости от штаммов. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:30

2021-06-17T18:30

2021-06-17T18:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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анна попова

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что путь передачи коронавируса остается неизменным, он воздушно-капельный, вне зависимости от штаммов.По ее словам, изменения вируса неизбежны, количество передач от человека к человеку в мире огромно, почти 400 тысяч случаев ежедневно - это дает возможности вирусу изменяться."Но на сегодняшний день неизменным остается путь передачи вируса, вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. И, следовательно, весь тот набор инструментов, которые мы выработали за прошедшие полтора года, он остается крайне актуальным", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210617/sputnik-1737407981.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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