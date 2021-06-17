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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737461599.html
Попова заявила о неизменности пути передачи COVID-19, несмотря на штаммы
Попова заявила о неизменности пути передачи COVID-19, несмотря на штаммы - РИА Новости, 17.06.2021
Попова заявила о неизменности пути передачи COVID-19, несмотря на штаммы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что путь передачи коронавируса остается неизменным, он воздушно-капельный, вне зависимости от штаммов. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:30
2021-06-17T18:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что путь передачи коронавируса остается неизменным, он воздушно-капельный, вне зависимости от штаммов.По ее словам, изменения вируса неизбежны, количество передач от человека к человеку в мире огромно, почти 400 тысяч случаев ежедневно - это дает возможности вирусу изменяться."Но на сегодняшний день неизменным остается путь передачи вируса, вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. И, следовательно, весь тот набор инструментов, которые мы выработали за прошедшие полтора года, он остается крайне актуальным", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, в мире
Попова заявила о неизменности пути передачи COVID-19, несмотря на штаммы
18:30 17.06.2021 (обновлено: 18:39 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Попова заявила, что все штаммы коронавируса передаются воздушно-капельным путем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что путь передачи коронавируса остается неизменным, он воздушно-капельный, вне зависимости от штаммов.
По ее словам, изменения вируса неизбежны, количество передач от человека к человеку в мире огромно, почти 400 тысяч случаев ежедневно - это дает возможности вирусу изменяться.
"Но на сегодняшний день неизменным остается путь передачи вируса, вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. И, следовательно, весь тот набор инструментов, которые мы выработали за прошедшие полтора года, он остается крайне актуальным", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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