https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737461599.html
Попова заявила о неизменности пути передачи COVID-19, несмотря на штаммы
Попова заявила о неизменности пути передачи COVID-19, несмотря на штаммы - РИА Новости, 17.06.2021
Попова заявила о неизменности пути передачи COVID-19, несмотря на штаммы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что путь передачи коронавируса остается неизменным, он воздушно-капельный, вне зависимости от штаммов. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:30
2021-06-17T18:30
2021-06-17T18:39
распространение коронавируса
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что путь передачи коронавируса остается неизменным, он воздушно-капельный, вне зависимости от штаммов.По ее словам, изменения вируса неизбежны, количество передач от человека к человеку в мире огромно, почти 400 тысяч случаев ежедневно - это дает возможности вирусу изменяться."Но на сегодняшний день неизменным остается путь передачи вируса, вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. И, следовательно, весь тот набор инструментов, которые мы выработали за прошедшие полтора года, он остается крайне актуальным", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20210617/sputnik-1737407981.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, в мире
Попова заявила о неизменности пути передачи COVID-19, несмотря на штаммы
18:30 17.06.2021 (обновлено: 18:39 17.06.2021)
Попова заявила, что все штаммы коронавируса передаются воздушно-капельным путем