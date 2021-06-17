https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737458606.html
Попова назвала ситуацию с COVID-19 крайне напряженной
Попова назвала ситуацию с COVID-19 крайне напряженной - РИА Новости, 17.06.2021
Попова назвала ситуацию с COVID-19 крайне напряженной
Ситуация по коронавирусу крайне напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:20
2021-06-17T18:20
2021-06-17T18:39
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
анна попова
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация по коронавирусу крайне напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Безусловно, эпидемиологическая ситуация сегодняшнего дня крайне напряженная. Хочу отметить, что если за вторую неделю среднесуточный показатель составлял 6,2, за 23-ю неделю 8,42, то среднесуточный за прошедшие четыре дня это уже почти 9,6 на 100 тысяч населения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Российская Федерация, которая не допустила третьей волны весной, когда практически все страны северного полушария страдали от этого процесса эпидемического, на сегодняшний день столкнулась с ситуацией, которая связана с теми причинами, о которых я сказала, и вместе с тем это предмет внимательного изучения с циркуляцией новых штаммов", - сообщила она.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Попова назвала ситуацию с COVID-19 крайне напряженной
18:20 17.06.2021 (обновлено: 18:39 17.06.2021)
Глава Роспотребнадзора Попова назвала ситуацию с COVID-19 крайне напряженной
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Ситуация по коронавирусу крайне напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Безусловно, эпидемиологическая ситуация сегодняшнего дня крайне напряженная. Хочу отметить, что если за вторую неделю среднесуточный показатель составлял 6,2, за 23-ю неделю 8,42, то среднесуточный за прошедшие четыре дня это уже почти 9,6 на 100 тысяч населения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Российская Федерация, которая не допустила третьей волны весной, когда практически все страны северного полушария страдали от этого процесса эпидемического, на сегодняшний день столкнулась с ситуацией, которая связана с теми причинами, о которых я сказала, и вместе с тем это предмет внимательного изучения с циркуляцией новых штаммов", - сообщила она.