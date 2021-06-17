https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737458606.html

Попова назвала ситуацию с COVID-19 крайне напряженной

Попова назвала ситуацию с COVID-19 крайне напряженной - РИА Новости, 17.06.2021

Попова назвала ситуацию с COVID-19 крайне напряженной

Ситуация по коронавирусу крайне напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:20

2021-06-17T18:20

2021-06-17T18:39

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

анна попова

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация по коронавирусу крайне напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Безусловно, эпидемиологическая ситуация сегодняшнего дня крайне напряженная. Хочу отметить, что если за вторую неделю среднесуточный показатель составлял 6,2, за 23-ю неделю 8,42, то среднесуточный за прошедшие четыре дня это уже почти 9,6 на 100 тысяч населения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Российская Федерация, которая не допустила третьей волны весной, когда практически все страны северного полушария страдали от этого процесса эпидемического, на сегодняшний день столкнулась с ситуацией, которая связана с теми причинами, о которых я сказала, и вместе с тем это предмет внимательного изучения с циркуляцией новых штаммов", - сообщила она.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова