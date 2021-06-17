https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737458371.html
Мурашко рассказал о корректировке схемы лечения коронавируса
Мурашко рассказал о корректировке схемы лечения коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021
Мурашко рассказал о корректировке схемы лечения коронавируса
Схему лечения коронавирусной инфекции в России корректируют в связи с появлением новых вариантов течения заболевания, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:20
2021-06-17T18:20
2021-06-17T18:51
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Схему лечения коронавирусной инфекции в России корректируют в связи с появлением новых вариантов течения заболевания, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Хочу отметить, что мы в силу того, что появились новые варианты течения заболевания, корректируем наши схемы лечения", - сказал Мурашко в четверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Российские эксперты работают над сравнительными схемами лечения коронавирусной инфекции, которые войдут в новую версию методических рекомендаций, добавил Михаил Мурашко."Сейчас выпущена 11-я версия методических рекомендаций по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, и академическое сообщество работает над, в том числе, сравнительными схемами лечения, которые войдут уже в 12-ю версию. Для нас это сегодня наиболее актуальная задача - так же, как и вакцинация населения", - сказал Мурашко в четверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20210616/covid-19-1737204011.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Мурашко рассказал о корректировке схемы лечения коронавируса
18:20 17.06.2021 (обновлено: 18:51 17.06.2021)
Мурашко рассказал о корректировке схемы лечения коронавируса из-за новых штаммов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Схему лечения коронавирусной инфекции в России корректируют в связи с появлением новых вариантов течения заболевания, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
.
"Хочу отметить, что мы в силу того, что появились новые варианты течения заболевания, корректируем наши схемы лечения", - сказал Мурашко в четверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Российские эксперты работают над сравнительными схемами лечения коронавирусной инфекции, которые войдут в новую версию методических рекомендаций, добавил Михаил Мурашко.
"Сейчас выпущена 11-я версия методических рекомендаций по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, и академическое сообщество работает над, в том числе, сравнительными схемами лечения, которые войдут уже в 12-ю версию. Для нас это сегодня наиболее актуальная задача - так же, как и вакцинация населения", - сказал Мурашко в четверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.