https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737457522.html
Мишустин призвал губернаторов своевременно вводить меры по COVID-19
Мишустин призвал губернаторов своевременно вводить меры по COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Мишустин призвал губернаторов своевременно вводить меры по COVID-19
У регионов есть возможности вводить меры по коронавирусу, губернаторы должны реагировать своевременно, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:18
2021-06-17T18:18
2021-06-17T18:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737065464_0:79:3138:1844_1920x0_80_0_0_786a74f372e5b86f96301c70f18692b7.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. У регионов есть возможности вводить меры по коронавирусу, губернаторы должны реагировать своевременно, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Сегодня у регионов есть возможность самостоятельно вводить дополнительные меры, чтобы защитить граждан от ковида. Такое решение, исходя из эпидемиологической ситуации, принимает главный санитарный врач субъекта Российской Федерации. Прошу губернаторов плотно взаимодействовать с ними, чтобы своевременно реагировать на изменение ситуации", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.
https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737065464_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_6118d0a192565b28b450bd65b3f1e0e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
Мишустин призвал губернаторов своевременно вводить меры по COVID-19
18:18 17.06.2021 (обновлено: 18:38 17.06.2021)
Мишустин призвал губернаторов своевременно вводить меры по коронавирусу