https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737457522.html

Мишустин призвал губернаторов своевременно вводить меры по COVID-19

Мишустин призвал губернаторов своевременно вводить меры по COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Мишустин призвал губернаторов своевременно вводить меры по COVID-19

У регионов есть возможности вводить меры по коронавирусу, губернаторы должны реагировать своевременно, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:18

2021-06-17T18:18

2021-06-17T18:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. У регионов есть возможности вводить меры по коронавирусу, губернаторы должны реагировать своевременно, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Сегодня у регионов есть возможность самостоятельно вводить дополнительные меры, чтобы защитить граждан от ковида. Такое решение, исходя из эпидемиологической ситуации, принимает главный санитарный врач субъекта Российской Федерации. Прошу губернаторов плотно взаимодействовать с ними, чтобы своевременно реагировать на изменение ситуации", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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