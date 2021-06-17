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Мишустин назвал рост заболеваемости COVID-19 в России очень высоким

Мишустин назвал рост заболеваемости COVID-19 в России очень высоким - РИА Новости, 17.06.2021

Мишустин назвал рост заболеваемости COVID-19 в России очень высоким

Темпы роста заболевания коронавирусом в России очень высокие, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:08

2021-06-17T18:08

2021-06-17T18:18

коронавирус covid-19

михаил мишустин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Темпы роста заболевания коронавирусом в России очень высокие, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Темпы заражения в последнее время очень высокие", - сказал Мишустин в ходе президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая, число заболевших COVID-19 растет", - сказал Мишустин.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, михаил мишустин, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество