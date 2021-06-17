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Мишустин назвал рост заболеваемости COVID-19 в России очень высоким
Мишустин назвал рост заболеваемости COVID-19 в России очень высоким - РИА Новости, 17.06.2021
Мишустин назвал рост заболеваемости COVID-19 в России очень высоким
Темпы роста заболевания коронавирусом в России очень высокие, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:08
2021-06-17T18:08
2021-06-17T18:18
коронавирус covid-19
михаил мишустин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Темпы роста заболевания коронавирусом в России очень высокие, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Темпы заражения в последнее время очень высокие", - сказал Мишустин в ходе президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая, число заболевших COVID-19 растет", - сказал Мишустин.
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коронавирус covid-19, михаил мишустин, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
Мишустин назвал рост заболеваемости COVID-19 в России очень высоким
18:08 17.06.2021 (обновлено: 18:18 17.06.2021)
Мишустин назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 в России очень высокими