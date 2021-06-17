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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737440694.html
В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
Коронавирус выявили у девяти детей в оздоровительном лагере в Ульяновской области, сообщила в четверг пресс-служба министерства просвещения и воспитания... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:26
2021-06-17T17:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ульяновская область
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САМАРА, 17 июн – РИА Новости. Коронавирус выявили у девяти детей в оздоровительном лагере в Ульяновской области, сообщила в четверг пресс-служба министерства просвещения и воспитания региона."С 10 июня 2021 года (середина первой смены в ДОЛ "Волжанка", 1 июня 2021 года в лагерь заехали 364 детей), в двух старших отрядах (15-16 лет) выявлен и подтвержден коронавирус у девяти детей", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, данные по заболеваниям переданы в Роспотребнадзор, все заболевшие находятся дома и переносят заболевание в легкой форме. Отряды, где были выявлены случаи коронавируса, своевременно переведены на изолированный​ режим на территории лагеря. Отмечается, что у педагогического состава лагеря COVID-19 не обнаружен.Уточняется, что первая смена продлится в штатный срок - до 21 июня. Затем на всей территории лагеря будет проведена дезобработка, персонал пройдет повторные ПЦР-тесты и вакцинацию. По данным министерства, часть персонала была провакцинирована весной, также весной весь​ персонал сдавал тесты на антитела и обязательные​ ПЦР-тесты.
https://ria.ru/20210612/gintsburg-1736761317.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновская область
В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:26 17.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи у городской инфекционной больницы в Ивано-Франковске
Машина скорой медицинской помощи у городской инфекционной больницы в Ивано-Франковске - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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В оздоровительном лагере в Ульяновской области у девяти детей выявили коронавирус

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САМАРА, 17 июн – РИА Новости. Коронавирус выявили у девяти детей в оздоровительном лагере в Ульяновской области, сообщила в четверг пресс-служба министерства просвещения и воспитания региона.
"С 10 июня 2021 года (середина первой смены в ДОЛ "Волжанка", 1 июня 2021 года в лагерь заехали 364 детей), в двух старших отрядах (15-16 лет) выявлен и подтвержден коронавирус у девяти детей", - говорится в сообщении.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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По информации пресс-службы, данные по заболеваниям переданы в Роспотребнадзор, все заболевшие находятся дома и переносят заболевание в легкой форме. Отряды, где были выявлены случаи коронавируса, своевременно переведены на изолированный​ режим на территории лагеря. Отмечается, что у педагогического состава лагеря COVID-19 не обнаружен.
Уточняется, что первая смена продлится в штатный срок - до 21 июня. Затем на всей территории лагеря будет проведена дезобработка, персонал пройдет повторные ПЦР-тесты и вакцинацию. По данным министерства, часть персонала была провакцинирована весной, также весной весь​ персонал сдавал тесты на антитела и обязательные​ ПЦР-тесты.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновская область
 
 
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