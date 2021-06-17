https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737440694.html

В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19

В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19

Коронавирус выявили у девяти детей в оздоровительном лагере в Ульяновской области, сообщила в четверг пресс-служба министерства просвещения и воспитания... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:26

2021-06-17T17:26

2021-06-17T17:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ульяновская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599252659_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_394b18c77ee283404d0f747f23fb4ec3.jpg

САМАРА, 17 июн – РИА Новости. Коронавирус выявили у девяти детей в оздоровительном лагере в Ульяновской области, сообщила в четверг пресс-служба министерства просвещения и воспитания региона."С 10 июня 2021 года (середина первой смены в ДОЛ "Волжанка", 1 июня 2021 года в лагерь заехали 364 детей), в двух старших отрядах (15-16 лет) выявлен и подтвержден коронавирус у девяти детей", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, данные по заболеваниям переданы в Роспотребнадзор, все заболевшие находятся дома и переносят заболевание в легкой форме. Отряды, где были выявлены случаи коронавируса, своевременно переведены на изолированный​ режим на территории лагеря. Отмечается, что у педагогического состава лагеря COVID-19 не обнаружен.Уточняется, что первая смена продлится в штатный срок - до 21 июня. Затем на всей территории лагеря будет проведена дезобработка, персонал пройдет повторные ПЦР-тесты и вакцинацию. По данным министерства, часть персонала была провакцинирована весной, также весной весь​ персонал сдавал тесты на антитела и обязательные​ ПЦР-тесты.

https://ria.ru/20210612/gintsburg-1736761317.html

https://ria.ru/20210513/kovid-1732168887.html

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновская область