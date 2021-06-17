https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737437528.html

Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19

Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19

Группа исследователей проанализировала данные пациентов, перенесших коронавирус в Шотландии, и пришла к выводу, что индийский штамм более опасный, чем... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:08

2021-06-17T17:08

2021-06-17T19:05

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Группа исследователей проанализировала данные пациентов, перенесших коронавирус в Шотландии, и пришла к выводу, что индийский штамм более опасный, чем британский. Материал опубликован в медицинском журнале The Lancet. Согласно полученным данным, риск госпитализации у заболевших индийским вариантом COVID-19 в два раза выше по сравнению с теми, кто заразился британским штаммом. Вакцинация, как отмечается в статье, оказалась эффективным методом снизить риск инфицирования. Кроме того, она намного лучше защищает человека от британской разновидности инфекции, чем от индийской. Для исследования врачи использовали сведения, предоставленные местным здравоохранением, о заболеваниях COVID-19 среди 99 процентов населения Шотландии в период c апреля по июнь этого года.Индийский штамм коронавируса, названный B.1.617, известен благодаря двойной мутации. Его впервые выявили в индийском штате Махараштра. Штамм, по мнению врачей, мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии. В последнее время этот вариант вируса обнаружили во множестве стран.

https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736875824.html

https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734695076.html

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индия

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коронавирус covid-19, здоровье, шотландия, индия, общество, в мире